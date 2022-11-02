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НАПК призывает не назначать Чернышова главой "Нафтогаза", потому что это незаконно

НАПК призывает не назначать Чернышова главой "Нафтогаза", потому что это незаконно
Александр Новиков. Фото: НАПК

Назначение новым главой правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" любого члена Кабинета министров, в частности действующего еще министра развития общин и территорий Алексея Чернышова было бы незаконным, поскольку нарушает закон о предотвращении коррупции, отмечают в Национальном агентстве по предотвращению коррупции.

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Такая позиция изложена в письме главы агентства Александра Новикова к премьер-министру Денису Шмыгалю, текст которого опубликовало издание Liga.net. Отметим однако, что данных о том, что такое письмо было отправлено или получено адресатом, в сообщении нет. Само же НАПК пока также не публиковало на своем сайте или в соцсетях сообщения по этому поводу.

Впрочем, как констатируется в опубликованном тексте, Кабмин, членом которого является Чернышев, длительное время выполняет функции общего собрания и наблюдательного совета "Нафтогаза", в связи с чем члены правительства регулярно принимают решения относительно НАК.

В то же время нормы закона "О предотвращении коррупции" прямо запрещают чиновникам в течение года со дня увольнения устраиваться на работу в частные юрлица, если эти компании подпадали под их контроль или надзор до этого.

Отметим, что 2 ноября в Верховной Раде было зарегистрировано заявление Чернышова об отставке с поста главы Минрегиона. Накануне же стало известно, что Кабмин уволил с должности главы правления НАК Юрия Витренко, который также был назначен на эту должность со скандалом и вопреки конфликту с НАПК.

Напомним, что в конце апреля 2021 года с должности главы "Нафтогаза" был уволен Андрей Коболев, возглавлявший его в течение семи лет. Произошло это после того, как еще в феврале Витренко предложил Шмыгалю провести такое увольнение, а вместо Коболева назначить его самого. При этом Витренко, ранее уже работавший исполнительным директором "Нафтогаза", конфликтовал с Коболевым на тот момент уже больше года, а последние месяцы перед этим занимал должность исполняющего обязанности министра энергетики.

НАПК после назначения Витренко заявило о незаконности такого действия, увидев в этом конфликт интересов, и в июне выдало предписание расторгнуть с ним контракт, за что также выступила тогдашний председатель набсовета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд. Однако через несколько дней Окружной административный суд Киева остановил действие этого предписания. Витренко остался во главе "Нафтогаза", а в сентябре Кабмин сменил состав набсовета НАК.

Автор:
Тимофей Беспятов