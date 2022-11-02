НАЗК закликає не призначати Чернишова головою "Нафтогазу", бо це незаконно

Призначення новим головою правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" будь-якого члена Кабінета міністрів, зокрема чинного ще міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова було б незаконним, оскільки порушує закон про запобігання корупції, зазначають у Національному агентства з питань запобігання корупції.

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Така позиція викладена у листі голови агентства Олександра Новікова до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, текст якого опублікувало видання Liga.net. Зазначимо, однак, що даних про те, що такий лист було відправлено чи отримано адресатом, у повідомленні немає. Саме НАЗК наразі не публікувало на своєму сайті чи у соцмережах повідомлення з цього приводу.

Втім, як констатується в опублікованому тексті, Кабмін, членом якого є Чернишов, впродовж тривалого часу виконує функції загальних зборів та наглядової ради "Нафтогазу", у зв'язку з чим члени уряду регулярно приймають рішення щодо НАК.

Водночас норми закону "Про запобігання корупції" прямо забороняють чиновникам протягом року з дня звільнення влаштовуватися на роботу до приватних юросіб, якщо ці компанії підпадали під їхній контроль або нагляд до цього.

Зазначимо, що 2 листопада у Верховній Раді було зареєстровано заяву Чернишова про відставку з посади очільника Мінрегіону. Напередодні ж стало відомо, що Кабмін звільнив з посади голови правління НАК Юрія Вітренка, який також був призначений на цю посаду зі скандалом та конфліктом із НАЗК.

Нагадаємо, що в кінці квітня 2021 року з посади голови "Нафтогазу" був звільнений Андрій Коболєв, який очолював його протягом семи років. Відбулося це після того, як ще в лютому Вітренко запропонував Шмигалю провести таке звільнення, а замість Коболєва призначити його самого. При цьому Вітренко, який раніше вже працював виконавчим директором "Нафтогазу", конфліктував з Коболєвим на той момент уже більше року, а останні місяці перед цим обіймав посаду виконувача обов'язків міністра енергетики.

НАЗК після призначення Вітренка заявило про незаконність такої дії, побачивши в цьому конфлікт інтересів, і в червні видало припис розірвати з ним контракт, за що також виступила тодішня голова наглядової ради "Нафтогазу" Клер Споттісвуд. Проте за кілька днів Окружний адміністративний суд Києва зупинив дію цього припису. Вітренко залишився на чолі "Нафтогазу", а у вересні Кабінет міністрів змінив склад наглядової ради НАК.