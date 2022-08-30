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Голова Мінрегіону поїхав домовлятись про опалювальний сезон до США
Урядова делегація розпочала робочу поїздку до США для переговорів щодо підтримки відновлення та підготовки до опалювального сезону в Україні, повідомляє пресслужба Мінрегіону.
"Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов розпочав робочу поїздку до США на чолі урядової делегації. Ключові теми візиту: підтримка термінового відновлення та підготовка до опалювального сезону в Україні", – йдеться в повідомленні.
Під час першої зустрічі урядової делегації з віцепрезидентом Міжнародної фінансової корпорації в Європі, Латинській Америці та Карибському басейні (IFC) Альфонсо Гарсіа Мора сторони обговорили розширення співпраці з муніципалітетами у сферах енергоефективності, систем життєзабезпечення та інтегрального розвитку.
"З IFC маємо позитивний досвід реалізації муніципальних проєктів. Домовилися про розширення присутності IFC в Україні та реалізацію проєктів спільно з муніципалітетами навіть в умовах воєнного стану", – заявив Олексій Чернишов.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, як нещодавно повідомив очільник "Нафтогазу" Юрій Вітренко, в опалювальний період температура повітря в оселях українців буде від 17 до 18 градусів тепла, що приблизно на чотири градуси нижче норми. Таким чином, майбутня зима може стати найхолоднішою для України за останні десятиліття.