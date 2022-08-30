Глава Минрегиона поехал договариваться об отопительном сезоне в США

Правительственная делегация начала рабочую поездку в США для переговоров по поддержке возобновления и подготовки к отопительному сезону в Украине, сообщает пресс-служба Минрегиона.

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"Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев начал рабочую поездку в США во главе правительственной делегации. Ключевые темы визита: поддержка срочного восстановления и подготовка к отопительному сезону в Украине", – говорится в сообщении.

В ходе первой встречи правительственной делегации с вице-президентом Международной финансовой корпорации в Европе, Латинской Америке и Карибском бассейне (IFC) Альфонсо Гарсиа Мора стороны обсудили расширение сотрудничества с муниципалитетами в сферах энергоэффективности, систем жизнеобеспечения и интегрального развития.

"Из IFC имеем положительный опыт реализации муниципальных проектов. Договорились о расширении присутствия IFC в Украине и реализации проектов совместно с муниципалитетами даже в условиях военного положения", – заявил Алексей Чернышев.

Напомним, как недавно сообщил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко, в отопительный период температура воздуха в домах украинцев будет от 17 до 18 градусов тепла, что примерно на четыре градуса ниже нормы. Таким образом, предстоящая зима может стать самой холодной для Украины в последние десятилетия.