Канада виділяє 56 мільйонів доларів на протиповітряну оборону для України

Під час візиту міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса до Оттави, міністр національної оборони Канади Білл Блер оголосив про виділення 76 мільйонів канадських доларів (55,6 доларів США) на підтримку ініціативи Німеччини "Негайні дії щодо протиповітряної оборони" (IAAD) для України.

Про це повідомило Міністерство оборони Канади.

Ця ініціатива, започаткована Німеччиною у квітні 2024 року, має на меті об'єднати зусилля міжнародної спільноти для швидкого пошуку та постачання Україні систем протиповітряної оборони (ППО).

Вони допоможуть захиститися від руйнівних ракетних ударів Росії, які забрали життя тисяч українців і завдали значних руйнувань цивільній інфраструктурі.

Під час зустрічі міністри Блер і Пісторіус обговорили нещодавнє оновлення оборонної політики Канади "Наша Північ, сильна та вільна", двосторонні оборонні відносини, спільні зусилля з підтримки України та зміцнення оборони і стримування НАТО в регіоні Балтії.

Вони підкреслили роль Канади та Німеччини у керівництві багатонаціональними бойовими групами НАТО в Латвії та Литві, а також у посиленні заходів оборони і стримування Альянсу в Східній Європі. Зокрема, обидві країни працюють над розширенням своїх бойових груп до рівня бригад.

Напередодні саміту НАТО у Вашингтоні міністри підтвердили рішучість своїх країн продовжувати надавати життєво важливу військову допомогу Україні.

Канадські військовослужбовці перебувають у Німеччині в складі Групи сприяння безпеці для України, яка допомагає координувати надання допомоги та планує поточні й майбутні потреби у підготовці українських військових.

Військова і фінансова допомога від Канади

Нагадаємо, 20 березня Україна отримала 2 млрд канадських доларів від Канади, що еквівалентно $1,5 млрд.

Також Канада оголосила про виділення понад $30 млн на чеську ініціативу із закупівлі снарядів для України.

Також вона долучилася до української коаліції дронів для подальшого зміцнення спроможностей України у сфері бойових безпілотних літальних апаратів. Країна передасть понад 800 багатоцільових безпілотних літальних комплексів SkyRanger R70. Їхня загальна вартість перевищує 95 мільйонів канадських доларів.

На початку березня повідомлялося, що український уряд схвалив постанову, яка визначає умови позики від Канади у розмірі 2 млрд канадських доларів, а також розпорядження щодо отримання позики від МБРР на суму $1,5 млрд.

Нещодавно міністр національної оборони Канади Білл Блер, який взяв участь у 19-му засіданні Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн", оголосив, що Канада надасть нову допомогу у розмірі $60 млн.

У лютому між Україною і Канадою була підписана двостороння безпекова угода.

Україні потрібні Patriot

Україна знайшла у світі понад 100 доступних Patriot і прагне якомога швидше отримати хоча б 7 таких систем, щоб захистити міста, які найбільше потерпають від російських атак, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у коментарі для The Washington Post.

За словами міністра, під час нещодавньої зустрічі в Брюсселі, присвяченій 75-річчю НАТО, він різко сказав присутнім: "Вибачте, що зіпсував вечірку з нагоди дня народження, але хто може повірити, що наймогутніший військовий альянс у світі не може знайти 7 Patriot, щоб забезпечити ними єдину країну у світі, яка щодня бореться з балістичними атаками?"

Кулеба додав: він упевнений, що Україна з часом отримає більше систем Patriot, але затримки коштують життя українцям. Він розповів, що пропонував країнам позичити їх, пообіцявши повернути, тільки-но в них виникне така потреба. І зізнався, що відчув глибоке розчарування.

"Я відчуваю, що вдаряюся об стіну власною головою, хоча я дипломат, а це означає, що мушу розбирати стіну по цеглинці, – сказав Кулеба.

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