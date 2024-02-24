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Україна підписала угоди про гарантії безпеки з Італією і Канадою
24 лютого голова уряду Італії Джорджа Мелоні під час візиту до Києва підписала з президентом Володимиром Зеленським двосторонню безпекову угоди. Також аналогічна угода була підписана з премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо.
Про це повідомив Володимир Зеленський.
"Важливим результатом сьогоднішньої стало підписання двосторонньої безпекової угоди. Цей документ закладає міцну основу для тривалого безпекового партнерства між Україною та Італією", - написав він.
Окрім угоди Зеленський та Мелоні обговорили й подальшу підтримку України.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
"Дякую Італії за підтримку України, зокрема обороноздатності й відбудови нашої держави, та за продовження надання військової допомоги Україні до кінця 2024 року", - додав президент.
Також Зеленський повідомив, що сьогодні була підписана ще одна безпекова угода з Канадою, яка зміцнить позиції української армії.
"Ми з премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Канадою", - написав президент.
Він додав, що документ передбачає виділення Канадою у 2024 році понад 3 млрд канадських доларів макрофінансової та оборонної допомоги Україні.
Гарантії безпеки для України
23 лютого у Львові президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.
12 січня Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали двосторонню угоду в сфері безпеки. Це був перший безпековий договір у рамках домовленостей, які було узгоджено під час саміту НАТО у Вільнюсі між Україною, членами G7 та державами, що до них приєдналися.
Також 16 лютого під час поїздки Зеленського до Німеччини і Франції з цими країнами були підписані безпекові угоди.
Про ці документи союзники домовилися ще на саміті НАТО у Вільнюсі у 2023 році. Тоді майбутні двосторонні договори подавалися як своєрідна заміна запрошенню до НАТО, якого домагався президент Володимир Зеленський, але так і не отримав. При цьому Київ розраховує підписати їх не лише з членами Альянсу, а загалом із майже 30 країнами.
Ці угоди мають посилити оборону України військовою допомогою на роки вперед, допомогти їй перезапустити оборонну промисловість та підготуватися до членства в НАТО.
Але в цих угодах немає зобов'язань на кшталт статті 5 статуту НАТО про колективну оборону (тобто "я воюю за тебе, ти - за мене"). А всі зобов'язання, які беруть на себе західні союзники (допомагати Україні зброєю, грошима та "підтримкою реформ"), приблизно відповідає тому, що вони й так зараз роблять.