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Зеленський обговорив з прем’єр-міністеркою Данії майбутню безпекову угоду
У межах участі у Мюнхенській конференції з питань безпеки президент України зустрівся із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.
Про це повідомляє Офіс президента.
Зазначається, що Зеленський висловив вдячність Данії за постійне лідерство в допомозі Україні та високо оцінив надані 14 пакетів оборонної підтримки.
Крім того, співрозмовники скоординували завершальні кроки в підготовці двосторонньої безпекової угоди на основі Вільнюської декларації G7 та обговорили можливі дати підписання.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
"Президент України та очільниця уряду Данії приділили окрему увагу подальшій оборонній підтримці нашої держави, двосторонній співпраці та співпраці з іншими країнами для забезпечення України необхідним озброєнням", - йдеться в повідомленні.
Також, як зазначають в ОП, ішлося про залучення Данії та данських компаній до спільного виробництва дронів.
"Володимир Зеленський подякував Метте Фредеріксен за сприяння в просуванні Української формули миру. Лідери обговорили підготовку до першого Глобального саміту миру у Швейцарії, наголосивши на важливості широкої представленості країн", - резюмували в ОП.
Нагадаємо, 16 лютого під час поїздки Зеленського до Німеччини і Франції з цими країнами були підписані безпекові угоди.
12 січня Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали двосторонню угоду в сфері безпеки. Це був перший безпековий договір у рамках домовленостей, які було узгоджено під час саміту НАТО у Вільнюсі між Україною, членами G7 та державами, що до них приєдналися.
Допомога Україні від Данії
Данія надає Україні, зокрема, військову та фінансову підтримку для протистояння російській агресії.
У грудні 2023 року прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен анонсувала, що її країна виділить допомогу на €1 млрд, до якої, в разі погодження парламентом, увійдуть танки, дрони, боєприпаси, а також винищувачі F-16.
За даними Міністерства економіки України, загальний обсяг військової допомоги, яку Копенгаген надав із початку війни, становить близько $3 млрд.
24 січня стало відомо, що Данія виділяє 91 мільйон датських крон ($13,3 млн) на проєкти з підтримки розвитку кібербезпеки та ІТ-галузі України.
Крім того, Данія взяла шефство над відбудовою Миколаївщини – у 2023 році на відновлення цього регіону було виділено понад $100 млн, а у січні 2024 року було оголошено про надання чергового пакету допомоги для відбудови Миколаєва на понад $21 млн.