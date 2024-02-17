Зеленський обговорив з прем’єр-міністеркою Данії майбутню безпекову угоду

У межах участі у Мюнхенській конференції з питань безпеки президент України зустрівся із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зазначається, що Зеленський висловив вдячність Данії за постійне лідерство в допомозі Україні та високо оцінив надані 14 пакетів оборонної підтримки.

Крім того, співрозмовники скоординували завершальні кроки в підготовці двосторонньої безпекової угоди на основі Вільнюської декларації G7 та обговорили можливі дати підписання.

"Президент України та очільниця уряду Данії приділили окрему увагу подальшій оборонній підтримці нашої держави, двосторонній співпраці та співпраці з іншими країнами для забезпечення України необхідним озброєнням", - йдеться в повідомленні.

Також, як зазначають в ОП, ішлося про залучення Данії та данських компаній до спільного виробництва дронів.

"Володимир Зеленський подякував Метте Фредеріксен за сприяння в просуванні Української формули миру. Лідери обговорили підготовку до першого Глобального саміту миру у Швейцарії, наголосивши на важливості широкої представленості країн", - резюмували в ОП.

Нагадаємо, 16 лютого під час поїздки Зеленського до Німеччини і Франції з цими країнами були підписані безпекові угоди.

12 січня Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали двосторонню угоду в сфері безпеки. Це був перший безпековий договір у рамках домовленостей, які було узгоджено під час саміту НАТО у Вільнюсі між Україною, членами G7 та державами, що до них приєдналися.

Допомога Україні від Данії

Данія надає Україні, зокрема, військову та фінансову підтримку для протистояння російській агресії.

У грудні 2023 року прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен анонсувала, що її країна виділить допомогу на €1 млрд, до якої, в разі погодження парламентом, увійдуть танки, дрони, боєприпаси, а також винищувачі F-16.

За даними Міністерства економіки України, загальний обсяг військової допомоги, яку Копенгаген надав із початку війни, становить близько $3 млрд.

24 січня стало відомо, що Данія виділяє 91 мільйон датських крон ($13,3 млн) на проєкти з підтримки розвитку кібербезпеки та ІТ-галузі України.

Крім того, Данія взяла шефство над відбудовою Миколаївщини – у 2023 році на відновлення цього регіону було виділено понад $100 млн, а у січні 2024 року було оголошено про надання чергового пакету допомоги для відбудови Миколаєва на понад $21 млн.