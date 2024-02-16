ТопФінанс ТопФінанс-2024
Бізнес працює Бізнес працює
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бізнесмени на фронті Бізнесмени на фронті
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Тип
Оновлено Оновлено
Категорія
Політика
Дата публікації

Україна та Франція підписали безпекову угоду

Україна та Франція підписали безпекову угоду
Володимир Зеленський та Емманюель Макрон підписали безпекову угоду. Фото: скріншот з пресконференції

16 лютого президент України Володимир Зеленський під час візиту до Франції підписав в Парижі з президентом Емманюелем Макроном двосторонню угоду про безпекову співпрацю, у продовження декларації G7 про "гарантії безпеки" для України.

Про це президенти розповіли на спільній пресконференції.

За словами Макрона, дана угода конкретизує ті зобов'язання, які Франція, разом з країнами G7 взяла на себе на Вільнюському саміті НАТО в липні минулого року.

"Наша підтримка не тільки довгострокова, але й також має колективний намір, оскільки Британія та Німеччина вже підписали цю угоду (…) Ми сповнені рішучості стояти пліч-опліч з Україною для того щоб Росія програла цю загарбницьку війну", – додав він.

Президент Франції додав, що їхня підтримка України буде такою ж сильною як і на початку війни і в подальшому вона буде посилюватися. Франція бере на себе конкретні зобов'язання, для того, щоб Україна змогла відвоювати назад свої території.

"В нас наразі не так багато подібних угод але кожна з них по-своєму посилює Україну посилює воїнів і цивільне населення. Для нас це дуже важливо, щоб ворожа Росія бачила, що Україна не наодинці, що потужні країни світу з потужною економікою, з реальними життєвими цінностями… що вони не залишають Україну (…) яка дуже сильно бореться і за нашу свободу і за цінності цих країн", - сказав Зеленський.

Що передбачає угода із Францією

Заступник керівника ОП Ігор Жовква повідомив, що безпекова угода з Францією також триватиме впродовж 10 років та має ряд своїх переваг:

  • Франція підтримує членство України в НАТО і те, що приєднання України до альянсу зробить внесок у мир і стабільність в усій Європі. Також Франція підтримуватиме інтеграцію України до ЄС.
  • Франція всебічно допомагатиме Україні у захисті та відновлення її територіальної цілісності, запобігатиме та стримуватиме будь-яку нову агресію з боку РФ, підтримуватиме економічне відновлення та відбудову. Певні положення угоди присвячені співпраці у сфері інформаційної та кібербезпеки, захисту критичної інфраструктури, співробітництву у сфері розвідки і контррозвідки.
  • У 2024 році Франція надасть Україні до 3 мільярдів євро військової допомоги. Є чіткий механізм екстрених консультацій та належного реагування впродовж 24 годин у разі можливого майбутнього збройного нападу РФ;
  • Угода включає потужний військовий блок, який передбачає надання Україні допомоги у сфері безпеки та сучасного військового обладнання, ППО, артилерії, далекобійних засобів ураження, бронетехніки, тощо.
  • Передбачається сприяння Франції у розвитку оборонно-промислової бази України, зокрема шляхом залучення французьких інвестицій та локалізації спільного виробництва на території України;
  • Є конкретні положення щодо механізму компенсації збитків, завданих РФ, використання заморожених російських активів, а також окремий санкційний блок, де передбачені санкції не лише проти РФ, але й інших держав-агресорів.

З повним текстом угоди можна ознайомитися за посиланням.

Вже підписані угоди з Німеччиною і Британією

Сьогодні, під час візиту президента України Володимира Зеленського до Берліна Україна та Німеччина уклали двосторонню угоду про безпекову співпрацю, у продовження декларації G7 про "гарантії безпеки" для України. 

"Сьогодні ми з Олафом Шольцом підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Німеччиною. Безпрецедентний документ, що закріплює німецьку підтримку для України на рівні понад 7 мільярдів євро на цей рік. Це зброя, щодо якої вже є конкретні контракти. В угоді зафіксована чітка позиція Німеччини щодо санкцій проти агресора, трибуналу, заморожених активів", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 12 січня президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали двосторонню угоду в сфері безпеки. Це був перший безпековий договір у рамках домовленостей, які було узгоджено під час саміту НАТО у Вільнюсі між Україною, членами G7 та державами, що до них приєдналися.

Автор:
Тетяна Гойденко