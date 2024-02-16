Україна та Франція підписали безпекову угоду

16 лютого президент України Володимир Зеленський під час візиту до Франції підписав в Парижі з президентом Емманюелем Макроном двосторонню угоду про безпекову співпрацю, у продовження декларації G7 про "гарантії безпеки" для України.

Про це президенти розповіли на спільній пресконференції.

За словами Макрона, дана угода конкретизує ті зобов'язання, які Франція, разом з країнами G7 взяла на себе на Вільнюському саміті НАТО в липні минулого року.

"Наша підтримка не тільки довгострокова, але й також має колективний намір, оскільки Британія та Німеччина вже підписали цю угоду (…) Ми сповнені рішучості стояти пліч-опліч з Україною для того щоб Росія програла цю загарбницьку війну", – додав він.

Президент Франції додав, що їхня підтримка України буде такою ж сильною як і на початку війни і в подальшому вона буде посилюватися. Франція бере на себе конкретні зобов'язання, для того, щоб Україна змогла відвоювати назад свої території.

"В нас наразі не так багато подібних угод але кожна з них по-своєму посилює Україну посилює воїнів і цивільне населення. Для нас це дуже важливо, щоб ворожа Росія бачила, що Україна не наодинці, що потужні країни світу з потужною економікою, з реальними життєвими цінностями… що вони не залишають Україну (…) яка дуже сильно бореться і за нашу свободу і за цінності цих країн", - сказав Зеленський.

Що передбачає угода із Францією

Заступник керівника ОП Ігор Жовква повідомив, що безпекова угода з Францією також триватиме впродовж 10 років та має ряд своїх переваг:

Франція підтримує членство України в НАТО і те, що приєднання України до альянсу зробить внесок у мир і стабільність в усій Європі. Також Франція підтримуватиме інтеграцію України до ЄС.

Франція всебічно допомагатиме Україні у захисті та відновлення її територіальної цілісності, запобігатиме та стримуватиме будь-яку нову агресію з боку РФ, підтримуватиме економічне відновлення та відбудову. Певні положення угоди присвячені співпраці у сфері інформаційної та кібербезпеки, захисту критичної інфраструктури, співробітництву у сфері розвідки і контррозвідки.

У 2024 році Франція надасть Україні до 3 мільярдів євро військової допомоги. Є чіткий механізм екстрених консультацій та належного реагування впродовж 24 годин у разі можливого майбутнього збройного нападу РФ;

Угода включає потужний військовий блок, який передбачає надання Україні допомоги у сфері безпеки та сучасного військового обладнання, ППО, артилерії, далекобійних засобів ураження, бронетехніки, тощо.

Передбачається сприяння Франції у розвитку оборонно-промислової бази України, зокрема шляхом залучення французьких інвестицій та локалізації спільного виробництва на території України;

Є конкретні положення щодо механізму компенсації збитків, завданих РФ, використання заморожених російських активів, а також окремий санкційний блок, де передбачені санкції не лише проти РФ, але й інших держав-агресорів.

З повним текстом угоди можна ознайомитися за посиланням.

Вже підписані угоди з Німеччиною і Британією

Сьогодні, під час візиту президента України Володимира Зеленського до Берліна Україна та Німеччина уклали двосторонню угоду про безпекову співпрацю, у продовження декларації G7 про "гарантії безпеки" для України.

"Сьогодні ми з Олафом Шольцом підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Німеччиною. Безпрецедентний документ, що закріплює німецьку підтримку для України на рівні понад 7 мільярдів євро на цей рік. Це зброя, щодо якої вже є конкретні контракти. В угоді зафіксована чітка позиція Німеччини щодо санкцій проти агресора, трибуналу, заморожених активів", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 12 січня президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали двосторонню угоду в сфері безпеки. Це був перший безпековий договір у рамках домовленостей, які було узгоджено під час саміту НАТО у Вільнюсі між Україною, членами G7 та державами, що до них приєдналися.