Макрон анонсував передачу Україні 40 ракет SCALP та підписання угоди про гарантії безпеки

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що відвідає Україну в лютому, а також анонсував передачу 40 ракет SCALP й підписання угоди про гарантії безпеки.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що на пресконференції в Єлисейському палаці Макрон заявив, що близько 40 ракет великої дальності SCALP і кілька сотень бомб будуть доставлені найближчими тижнями в Україну.

"Ми збираємося передати набагато більше обладнання та допомогти Україні тим, що їй потрібно для захисту свого неба", - сказав Макрон.

Він додав, що працює з Києвом над двосторонньою угодою про гарантії безпеки, зауваживши, що угода має бути підписана за кілька тижнів.

"Я сам поїду в Україну в лютому. Я оголошу про доопрацювання цих текстів. Також буде розпочато постачання боєприпасів, про які я говорив", - наголосив Макрон.

Франція вже поставила близько 50 ракет SCALP, дальність яких становить близько 250 км, що втричі перевищує існуючі ракетні потужності України.

Макрон додав, що найближчими тижнями європейці посилять підтримку України, щоб вона могла продовжувати захищатися від Росії, тому що Москві не можна дозволити перемогти Україну, інакше безпека Європи опиниться під загрозою.

Зауважимо, Франція стане другою країною, з якою Україна підпише договір про гарантії безпеки.

12 січня президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали двосторонню угоду в сфері безпеки.

Гарантії від G7

Країни G7 під час саміту НАТО у Вільнюсі 12 липня затвердили спільну декларацію підтримки України, оголосивши про початок переговорів щодо двосторонніх зобов'язань у сфері безпеки.

Підписанти декларації пообіцяли працювати з Україною над конкретними зобов'язаннями та домовленостями, спрямованими на забезпечення стійких сил, здатних захищати Україну зараз та стримувати російську агресію у майбутньому.

Ці зобовʼязання передбачатимуть зокрема:

постійне надання сучасної військової техніки та озброєння;

підвищення оперативної сумісності з країнами НАТО;

підтримку подальшого розвитку оборонно-промислової бази України;

підготовку та навчання українських сил;

обмін розвідувальними даними;

зміцнення економічної стабільності та стійкості України.

Також у декларації йдеться, що в разі нової збройної атаки Росії в майбутньому члени G7 мають намір негайно проконсультуватися з Україною для визначення відповідних подальших кроків.

До документа приєдналося вже 30 країн, а переговори про гарантії безпеки розпочалися вже з США, Канадою та Японією.