Саміт НАТО: Країни G-7 нададуть Україні індивідуальні зобов'язання, але запрошення не буде

Група країн "Великої сімки" готується до укладення угоди, спрямованої на посилення безпеки України у стримуванні російської агресії шляхом встановлення двосторонніх зобов'язань. Це угода повинна стати частиною підсумкової декларації про гарантії безпеки для України і буде оприлюднена на саміті НАТО, що проходить у Вільнюсі.

Декларація має на меті надання Україні довгострокових гарантій безпеки, проте вона все ще перебуває на стадії обговорення, тому її зміст і підписанти можуть змінитися, пише Вloomberg.

США та інші країни-учасниці разом з Україною ухвалять довгострокові зобов’язання у сфері безпеки, які включатимуть в себе надання сучасної військової зброї, техніки та винищувачів. Також пріоритетними є системи протиповітряної оборони, артилерія, далекобійні снаряди та бронетехніка.

Союзники Києва також підтримуватимуть розвиток оборонної промисловості країни, навчатимуть війська, обмінюватимуться розвідданими та зміцнюватимуть кіберзахист.

Зобов’язання загалом відображають підтримку, яку зараз отримує Україна, і водночас мають на меті збільшити її та забезпечити надійний фундамет для стримування майбутніх атак Росії.

Лідери G-7 також пообіцяли, що надаватимуть Україні фінансову підтримку для задоволення її нагальних потреб. Що стосується активів Росії, то вани залишатимуться заблокованими, доки Москва не заплатить за шкоду, яку вона завдала Україні.

"Гарантії безпеки також обговорюються іншими країнами, які не є членами G-7. Ці гарантії стосуються поточної ситуації, в якій перебуває Україна, а також повоєнної відбудови та розвитку. Було б добре, щоб якомога більше країн взяли участь", - заявив президент Румунії Клаус Йоганніс на саміті НАТО у Вільнюсі.

Видання пише, що паралельно з цим, Європейський Союз планує збільшити довгострокове фінансування Європейського фонду миру, який використовується для підтримки поставок зброї та військового обладнання в Україну.

Джерела, на які посилається видання розповіли, що ЄС буде підтримувати надання більш досконалих систем озброєнь, таких як ракети та винищувачі. Союзники вважають, що саме така підтримка України є найважливішою, поки вона не є членом НАТО. Більш широкі зобов’язання блоку перед Україною включатимуть підтримку процесу вступу України до ЄС і пов’язаних з цим реформ.

Саміт НАТО у Вільнюсі: що відомо про підтримку України

Після прибуття на саміт НАТО у Вільнюсі Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція готова поставити Україні ракети великої дальності (250 км) Scalp.

"Ми вирішили доставити в Україну нові ракети, здатні наносити далекі удари. Я думаю, що сьогодні для нас важливо надіслати меседж підтримки Україні, єдності НАТО", - сказав Макрон.

Пізніше стало відомо, що про чергову допомогу, вартістю в рекордні 700 млн євро, оголосила Німеччина. Федеральний уряд підготував черговий пакет зброї для України. Планується поставка зенітних установок, бойових машин піхоти, боєприпасів і безпілотників.

Цією допомогою Німеччина хоче продемонструвати, що залишається серед країн, які надають Україні найбільшу підтримку.

Відомо також, що Норвегія збільшила розмір фонду воєнної допомоги України з $240 до $930 мільйонів.

Запросити не можна відмовити: чи отримає Україна довогоочікуване запрошення до альянсу

У Вільнюсі 11 липня розпочався саміт НАТО. Генеральний секретар Єнс Столтенберг заявив, що Україна стала набагато ближчою до НАТО, і це має відображатися в усіх рішеннях альянсу. Він сказав, що текст підсумкового комюніке саміту ще опрацьовується та він упевнений, що це дасть позитивний сигнал на шляху України до членства.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив, що 12 липня лідер США Джо Байден зустрінеться зі своїм колегою Володимиром Зеленським під час саміту НАТО у Вільнюсі.

Проте, він зазначив, що можливість приєднання України до НАТО під час війни виключена, оскільки це автоматично втягне альянс у війну з Росією.

Байден також вважає, що питання стосовно вступу України до НАТО може бути розглянуте лише після закінчення війни. Але Штати планують надати Україні гарантії безпеки за типом "ізраїльської моделі".

Президент України НАТО Володимир Зеленський висловив обурення тим, що НАТО не має жодних часових рамок для запрошення та членства України в альянсі, що є безпрецедентним й абсурдним.

"Безпрецедентно й абсурдно – коли немає жодних часових рамок і для запрошення, і для членства України; і коли натомість додається якесь дивне формулювання про "умови" навіть для запрошення України. Це схоже на те, що немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу", – наголосив Зеленський.

Як зауважував генсек НАТО Єнс Столтенберг, під час саміту у Вільнюсі планується затвердити багаторічний пакет підтримки України, який "наблизить країну до Альянсу". Однак на зустрічі не буде обговорюватися запрошення України до блоку.