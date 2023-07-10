Столтенберг про заяву Кулеби щодо ПДЧ: переговори тривають, остаточних рішень ще немає

Переговори щодо остаточної декларації саміту НАТО щодо України ще тривають, тож ще не на часі коментувати які саме формулювання там будуть прописані.

Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби про те, що країни Альянс домовилися скасувати ПДЧ для України, передає "Інтерфакс-Україна".

"Консультації тривають, і сьогодні відбудуться інші зустрічі. Але я впевнений, що всі союзники погодяться щодо дуже чіткого повідомлення також, коли йдеться про Україну. Жодного остаточного рішення ще не було ухвалено. Але на саміті, і я в цьому абсолютно впевнений, що в нас буде єдність і сильний меседж щодо України", - зазначив він.

Столтенберг нагадав, що в Осло на неформальному засіданні міністрів закордонних справ запропонував по Україні пакет, який включає три елементи.

"Один - за програмою практичної підтримки для забезпечення повної оперативної сумісності між українськими військами та силами НАТО, що наблизить Україну ближче до НАТО, інший елемент - створення Ради НАТО - Україна для консультацій, а також для спільного ухвалення рішень, і третій елемент полягав у тому, щоб зняти вимогу щодо Плану дій щодо членства, перетворивши процес членства для України з двоетапного процесу на одноетапний, і наразі ми обговорюємо ці елементи цього пакету, а також завершуємо обговорення в рамках переговорів щодо точного формулювання", - сказав він.

Генсек НАТО не став вдаватися до подробиць про процес узгодження союзниками.

"Але я вітаю той факт, що ми зараз будуємо (позицію - ред.) на пакеті, який був запущений в Осло, і я впевнений, що у нас є хороше, сильне і позитивне посилання, коли лідери зустрінуться", - переконаний Столтенберг.

Водночас він констатував, що всі союзники погоджуються з тим, що Україна стане членом Альянсу.

Що очікувати Україні від саміту НАТО?

Черговий саміт НАТО відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі. Він буде першим із тих пір, як Україна подала заявку на членство (попередня зустріч проходила в червні 2022 року в Мадриді).

Президент Володимир Зеленський говорив, що Альянсу слід ухвалити амбітні рішення щодо відносин із Україною. Він вважає, що наразі є всі підстави для політичного запрошення країни до НАТО.

Своєю чергою ЗМІ писали, що члени НАТО планують запропонувати Україні оновлений формат відносин, щоб продемонструвати політичну підтримку Києва та його заявки на членство. Але будь-яка конкретна дорожня карта для вступу все ще залишається більш віддаленою перспективою.

Пані посол США в НАТО Джуліанна Сміт вказувала, що західні союзники навряд запросять Україну приєднатися до Альянсу під час війни, однак вони все ще обговорюють формулювання, щоб засвідчити свою відданість Києву.

Президент США Джо Байден також вважає, що питання стосовно вступу України до НАТО може бути розглянуте лише після закінчення війни. Але Штати планують надати Україні гарантії безпеки на кшталт "ізраїльської моделі".

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, під час саміту у Вільнюсі планується затвердити багаторічний пакет підтримки України, який "наблизить країну до Альянсу". Однак на зустрічі не буде обговорюватися запрошення України до блоку.

Тим часом на саміті очікується перше засідання Ради Україна-НАТО. Як пояснював міністр оборони Олексій Резніков, це новий рівень стосунків та взаємодії, коли Україна ще не буде членом Альянсу, але перебуватиме у всіх комітетах й у всіх представницьких засіданнях з правом порушувати питання, які прописані у відповідних угодах.