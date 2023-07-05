Новий формат взаємодії. Названо точну дату першого засідання Ради Україна-НАТО

Перше засідання Ради Україна-НАТО відбудеться 12 липня – в другий день саміту Альянсу у Вільнюсі. Про це повідомляє "Європейська правда", яка має в розпорядженні офіційну програму саміту.

У ній вказано, що засідання "на рівні голів держав та урядів, включно зі Швецією", відбудеться 12 липня о 13:00. Воно розпочнеться з публічного вступного слова генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Як пишуть журналісти, участь "голів держав та урядів" означає, що, найімовірніше, президент України Володимир Зеленський буде особисто присутній на саміті НАТО.

Що таке Рада Україна-НАТО?

У 1997 році була створена Комісія Україна-НАТО – форум для консультацій із питань безпеки, які становлять спільний інтерес.

Останнє її засідання на рівні міністрів закордонних справ відбулося в квітні 2023 року, а на рівні міністрів оборони – в червні. До цього була кількарічна перерва, адже заходи блокувала Угорщина, яка має претензії до українського закону про освіту.

Після червневого засідання міністр оборони України Олексій Резніков анонсував, формат зустрічей у вигляді Комісії Україна-НАТО замінять на формат Ради. Це новий рівень стосунків та взаємодії, коли Україна ще не буде членом Альянсу, але перебуватиме у всіх комітетах й у всіх представницьких засіданнях з правом порушувати питання, які прописані у відповідних угодах.

Тоді він вказував, що новий формат буде вже на саміті НАТО у Вільнюсі, який проходитиме 11-12 липня, або після нього.

А міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пізніше розповів, що засідання відбудеться саме під час саміту.

Зауважимо, що цей вихід на новий формат взаємодії з Альянсом відбувається на тлі закликів президента України до амбітних рішень НАТО щодо країни. Однак Зеленський також заявляв, що вже є всі підстави для політичного запрошення України в Альянс. Тоді як генсек Єнс Столтенберг вказував, що на саміті у Вільнюсі Україна не отримає запрошення.

Джерело фото: ua.depositphotos.com