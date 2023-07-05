Новый формат взаимодействия. Названа точная дата первого заседания Совета Украина-НАТО

Первое заседание Совета Украина-НАТО состоится 12 июля – во второй день саммита Альянса в Вильнюсе. Об этом сообщает "Европейская правда", которая располагает официальной программой саммита.

В ней указано, что заседание "на уровне глав государств и правительств, включая Швецию", состоится 12 июля в 13:00. Оно начнется с публичного вступительного слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Как пишут журналисты, участие "глав государств и правительств" означает, что, скорее всего, президент Украины Владимир Зеленский будет лично присутствовать на саммите НАТО.

Что такое Совет Украина-НАТО?

В 1997 году была создана Комиссия Украина-НАТО – форум для консультаций по вопросам безопасности, представляющих общий интерес.

Последнее ее заседание на уровне министров иностранных дел прошло в апреле 2023 года, а на уровне министров обороны – в июне. До этого был нескольколетний перерыв, ведь мероприятия блокировала Венгрия, имеющая претензии к украинскому закону об образовании.

После июньского заседания министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал, что формат встреч в виде Комиссии Украина-НАТО заменят на формат Совета. Это новый уровень отношений и взаимодействия, когда Украина еще не будет членом Альянса, но будет находиться во всех комитетах и во всех представительных заседаниях с правом поднимать вопросы, прописанные в соответствующих соглашениях.

Тогда он указывал, что новый формат будет уже на саммите НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля, или после него.

А министр обороны Германии Борис Писториус позже рассказал, что заседание пройдет именно во время саммита.

Отметим, что этот выход на новый формат взаимодействия с Альянсом проходит на фоне призывов президента Украины к амбициозным решениям НАТО касательно стране. Однако Зеленский также заявлял, что есть все основания для политического приглашения Украины в Альянс. В то время как генсек Йенс Столтенберг указывал, что на саммите в Вильнюсе Украина не получит приглашение.

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