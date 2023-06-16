Резников анонсировал новый формат отношений Украины с НАТО

Украина и НАТО заменят свой нынешний формат встреч в виде Комиссии новым форматом Совета на июльском саммите в Вильнюсе или после него.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников после заседания Комиссии НАТО-Украина, сообщает "Укринформ".

"Как юрист, я не люблю делать прогнозы, но могу предсказывать: это было первое с 2016 года заседание Комиссии Украина-НАТО, и у меня есть серьезная надежда, что оно было последним. Следующая встреча министров обороны от Украины и НАТО, надеюсь, в Вильнюсе или сразу после него – это уже будет Совет Украина-НАТО", – анонсировал Резников.

По его словам, это новый уровень отношений и взаимодействия, когда Украина, хотя и не член НАТО, но уже на равных будет находиться во всех комитетах, во всех представительских заседаниях, с правом поднимать вопросы, прописанные в соответствующих соглашениях.

Резников напомнил, что в 2016 году состоялось последнее заседание Комиссии Украина-НАТО. Позже этот формат был заблокирован из-за вето Венгрии. Вчера, 15 июня, впервые после 2016 состоялось заседание этой Комиссии на уровне министров обороны.

"Это была возможность донести наше видение. Конечно, мы говорили о нашей заявке на членство в НАТО, о Вильнюсе, об ожиданиях, об усилении наших возможностей. Главное, что очень вдохновляет и важно, - с утра, от встречи с министром обороны США Ллойдом Остином, мы уже говорили о будущем. Мы говорили о будущих силах, о развитии возможностей украинских сил обороны даже после того, как мы победим", – рассказал Резников.

Он отметил, что во время встречи был достигнут значительный прогресс, в частности в перспективе обучения украинских военных полетам на истребителях F-16, а также в рамках "танковой коалиции", странами-лидерами которой являются Польша и Германия.

Еще одним достижением этой Комиссии Украина-НАТО стала инициатива Эстонии и Люксембурга по созданию ИТ-коалиции, которая повысит способности Украины в вопросах киберзащиты.

Напомним, следующий саммит НАТО состоится в Вильнюсе в июле. Владимир Зеленский отмечал, что Альянсу следует принять амбициозные решения по отношениям с Украиной.

Ранее СМИ писали, что члены НАТО планируют предложить Украине обновленный формат отношений, чтобы продемонстрировать политическую поддержку Киева и его заявки на членство . Но любая конкретная дорожная карта для членства в Альянсе все еще остается более отдаленной перспективой.

В настоящее время президент США Джо Байден и его команда находятся в разгаре серьезного разговора с другими членами НАТО о том, как и когда Украина может присоединиться к Североатлантическому союзу.