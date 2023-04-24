ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Політика
Дата публікації

Потрібні амбітні рішення. Зеленський розповів про очікування від саміту НАТО у Вільнюсі

Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що НАТО слід ухвалити рішення щодо майбутнього вступу України до Альянсу. Про це він заявив під час брифінгу з прем’єр-міністеркою Естонії Каєю Калас.

Зеленський зазначив, що обговорив із Калас очікування від майбутнього саміту НАТО, який відбудеться в липні у Вільнюсі.

"Зараз саме той час, коли Альянс потребує амбітних рішень. Надійна безпека в Європі може ґрунтуватися лише на повній визначеності у відносинах на східному фланзі НАТО, передусім – у відносинах між Україною і НАТО", – висловився очільник держави.

Він додав, що Альянсу варто прийняти позитивне політичне рішення щодо вступу України й подякував Естонії за підтримку саме такого посилення НАТО.

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада схвалила звернення до держав-членів НАТО та Парламентської асамблеї Альянсу, закликавши їх до підтримки членства України в організації. Відповідний проєкт постанови підтримали 352 депутати.

Автор:
Артем Ющенко