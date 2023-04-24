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Потрібні амбітні рішення. Зеленський розповів про очікування від саміту НАТО у Вільнюсі
Президент Володимир Зеленський заявив, що НАТО слід ухвалити рішення щодо майбутнього вступу України до Альянсу. Про це він заявив під час брифінгу з прем’єр-міністеркою Естонії Каєю Калас.
Зеленський зазначив, що обговорив із Калас очікування від майбутнього саміту НАТО, який відбудеться в липні у Вільнюсі.
"Зараз саме той час, коли Альянс потребує амбітних рішень. Надійна безпека в Європі може ґрунтуватися лише на повній визначеності у відносинах на східному фланзі НАТО, передусім – у відносинах між Україною і НАТО", – висловився очільник держави.
Він додав, що Альянсу варто прийняти позитивне політичне рішення щодо вступу України й подякував Естонії за підтримку саме такого посилення НАТО.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада схвалила звернення до держав-членів НАТО та Парламентської асамблеї Альянсу, закликавши їх до підтримки членства України в організації. Відповідний проєкт постанови підтримали 352 депутати.