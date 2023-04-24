Нужны амбициозные решения. Зеленский рассказал об ожиданиях от саммита НАТО в Вильнюсе

Президент Владимир Зеленский заявил, что НАТО должно принять решение о предстоящем вступлении Украины в Альянс. Об этом он заявил во время брифинга с премьер-министром Эстонии Каей Калас.

Зеленский отметил, что обсудил с Калас ожидания от предстоящего саммита НАТО, который состоится в июле в Вильнюсе.

"Сейчас именно то время, когда Альянс нуждается в амбициозных решениях. Надежная безопасность в Европе может основываться только на полной определенности в отношениях на восточном фланге НАТО, прежде всего – в отношениях между Украиной и НАТО", – высказался глава государства.

Он добавил, что Альянсу следует принять положительное политическое решение о вступлении Украины и поблагодарил Эстонию за поддержку именно такого усиления НАТО.

Напомним, недавно Верховная Рада одобрила обращение к государствам-членам НАТО и Парламентской ассамблее Альянса, призвав их к поддержке членства Украины в организации. Соответствующий проект постановления поддержали 352 депутата.