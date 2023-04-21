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Союзники по НАТО согласились, что Украина станет членом альянса, - Столтенберг
Все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина должна находиться в альянсе. Президент Украины Владимир Зеленский принял приглашение на участие в саммите НАТО в Вильнюсе, который пройдет в июле.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед встречей в формате "Рамштайн", пишет Sky News.
Выступая на авиабазе Рамштайн в Германии, он также сказал журналистам, что после окончания войны в Украине Киев должен иметь "рычаги сдерживания, чтобы предотвратить новые нападения".
По словам Столтенберга, главная цель сейчас состоит в том, чтобы обеспечить победу страны над Россией.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, по словам Столтенберга, президент Украины Владимир Зеленский принял приглашение на участие в саммите НАТО в Вильнюсе, который пройдет в июле.
Это произошло после того, как вчера Столтенберг пообещал продолжать поддержку Украины во время первого визита в Киев после полномасштабного вторжения России чуть больше года назад.
"Разрешите мне четко сказать, что Украина по праву занимает место в евроатлантической семье. Заслуженное место Украины - в НАТО", - сказал Столтенберг на пресс-конференции.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил Столтенберга помочь со снабжением дальнобойного оружия, авиации и артиллерии.
В настоящее время союзники по НАТО научили десятки тысяч украинских военнослужащих и предоставили 65 миллиардов евро военной помощи.