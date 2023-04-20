Столтенберг: Законне місце України – в НАТО

Генсек НАТО вважає, що Україна може зайняти законне місце в НАТО, й пообіцяв, що на саміті у Вільнюсі в липні буде обговорюватись відповідне питання.

Про це Єнс Столтенберг заявив під час пресконференції у Києві, передає "Європейська правда".

"Президент Зеленський порушив питання членства і гарантій безпеки (для України). І це буде важливим елементом порядку денного на цій зустрічі, і НАТО готується до цього. Україна обирає своє майбутнє у євроатлантичній родині, майбутнє України в НАТО, і члени Альянсу з цим згодні", – сказав генсек НАТО.

Він зазначив, що країни НАТО зосереджені на тому, щоб забезпечити підтримку України. Ці питання обговорюватимуть на зустрічі у форматі "Рамштайн" 21 квітня і на саміті НАТО у Вільнюсі.

Столтенберг додав, що законне місце України в НАТО, і вчергове пообіцяв підтримку.

Нагадаємо, Єнс Столтенберг у четвер, 20 квітня, прибув з неанонсованим візитом до Києва. Напередодні про намір генсека НАТО здійснити візит до столиці України не повідомляли. Наразі офіційно про його візит також не заявляли.