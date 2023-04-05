НАТО надасть Україні допомогу, щоб Путін у майбутньому не загрожував Європі – Столтенберг

Російська агресія проти України спрямована на руйнування світового порядку, тож перемога України у цій війні відповідає інтересам НАТО у сфері безпеки. Під час зустрічі у Брюсселі міністри закордонних справ альянсу обговорили шляхи надання Україні достатніх можливостей для стримування потенційної нової агресії з боку Росії.

Про це у Брюсселі під час пресконференції сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє "Укрінформ".

Він наголосив, що коли ця війна завершиться в НАТО мають бути готові забезпечити такі умови, аби президент Путін не міг більше підривати європейську безпеку і Україні слід надати всі можливості для стримування майбутньої агресії.

Столтенберг зазначив, якщо РФ переможе в цій війні, це дасть сигнал тоталітарним лідерам в усьому світі, що вони грубою силою можуть досягти своїх цілей.

"Тож наша підтримка для України критично важлива і відповідає нашим спільним інтересам у сфері безпеки», - наголосив генсек.

Він додав, що в НАТО погодилися опрацювати стратегічну багаторічну програму допомоги для України.

"Ми розраховуємо нашу допомогу на тривалий час, щоб підвищити взаємосумісність України та сприяти її переходу на стандарти НАТО. Це допоможе Україні на шляху до євроатлантичної інтеграції, тому що майбутнє України - в євроатлантичній родині", - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не виключає, що країни Альянсу все ж таки наважаться передати в Україну західні винищувачі четвертого покоління, які в українському списку потреб ще з початку повномасштабної війни.