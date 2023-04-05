НАТО предоставит Украине помощь, чтобы Путин в будущем не угрожал Европе – Столтенберг

Российская агрессия против Украины направлена на разрушение мирового порядка, поэтому победа Украины в этой войне отвечает интересам НАТО в сфере безопасности. В ходе встречи в Брюсселе министры иностранных дел альянса обсудили пути предоставления Украине достаточных возможностей для сдерживания потенциальной новой агрессии со стороны России.

Об этом в Брюсселе во время пресс-конференции сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает "Укринформ".

Он подчеркнул, что когда эта война завершится в НАТО, должны быть готовы обеспечить такие условия, чтобы президент Путин не мог больше подрывать европейскую безопасность и Украине следует предоставить все возможности для сдерживания будущей агрессии.

Столтенберг отметил, если РФ победит в этой войне, это даст сигнал тоталитарным лидерам по всему миру, что они грубой силой могут достичь своих целей.

"Поэтому наша поддержка для Украины критически важна и отвечает нашим общим интересам в сфере безопасности", - подчеркнул генсек.

Он добавил, что в НАТО согласились разработать стратегическую многолетнюю программу помощи Украине.

"Мы рассчитываем нашу помощь на длительное время, чтобы повысить взаимосовместимость Украины и способствовать ее переходу на стандарты НАТО. Это поможет Украине на пути к евроатлантической интеграции, потому что будущее Украины – в евроатлантической семье", – сказал Столтенберг.

Напомним, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не исключает, что страны Альянса все же отважатся передать в Украину западные истребители четвертого поколения, которые в украинском списке нужд еще с начала полномасштабной войны.