Члены НАТО могут согласиться отправить в Украину западные истребители – генсек Альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не исключает, что страны Альянса все же отважатся передать в Украину западные истребители четвертого поколения, которые в украинском списке нужд еще с начала полномасштабной войны. Об этом Столтенберг заявил во время интервью британскому изданию.

Глава НАТО считает, что члены Альянса могут пойти дальше в поставках оружия и согласятся отправить Украине F-16 или другие западные самолеты. Ведь союзники могут изменить свое мнение после эмоционального призыва президента Владимира Зеленского о "крыльях для свободы" во время выступления перед депутатами парламента в Вестминстерском дворце.

Столтенберг подчеркнул, что, несмотря на первоначальный отказ президента США Джо Байдена передать истребители американского производства Украине, все еще не было принято никаких решений по F-16.

Самолеты F-16 американского производства Украина требует еще с начала полномасштабного вторжения. Превосходство этих истребителей четвертого поколения в универсальности. Они могут выполнять функции и штурмовика, и бомбардировщика, и истребителя-перехватчика. К тому же часть стран НАТО выводят их из эксплуатации, используя летать пятого поколения F-35.

В феврале 2023 года президент США Джо Байден заявил, что Украине не требуются истребители F-16. Зато, по его словам, есть необходимость в танках. артиллерии, противовоздушной обороне, HIMARS. За две недели до этого заявления группа демократов и республиканцев обратилась к Байдену с призывом передать Украине истребители. В письме к главе США законодатели писали: "Современные самолеты, которые просит Киев, но администрация президента все еще не согласилась их отправить, могут стать решающими для контроля над украинским воздушным пространством в 2023 году".

Западные страны опасаются, что применение Украиной истребителей четвертого поколения может привести к эскалации конфликта. В частности, среди аргументов против истребителей звучит мнение, что F-15 и F-16 нуждаются в длинных качественных взлетно-посадочных полосах, которых не хватает в Украине. России было бы легко заметить любые попытки построить оперативные базы и нанести им удар.

В марте 2023 года стало известно, что в США начали работать с украинскими пилотами, чтобы определить, сколько времени им нужно для овладения истребителями F-16.

По оценкам аналитического портала Global Firepower, ВСУ в начале 2023 года имели 187 готовых к использованию военных самолетов (31 место в мире), а российская армия – около 2 тысяч (2 место в мире).