Країни-члени НАТО можуть погодитися відправити до України західні винищувачі - генсек Альянсу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не виключає, що країни Альянсу все ж таки наважаться передати в Україну західні винищувачі четвертого покоління, які в українському списку потреб ще з початку повномасштабної війни. Про це Столтенберг заявив під час інтерв'ю британському виданню.

Глава НАТО вважає, що країни-члени Альянсу можуть піти далі у постачанні зброї і погодяться надіслати Україні F-16 або інші західні літаки. Адже союзники можуть змінити свою думку після емоційного заклику президента Володимира Зеленського щодо "крил для свободи" під час виступу перед депутатами парламенту у Вестмінстерському палаці.

Столтенберг наголосив, що, попри початкову відмову президента США Джо Байдена передати винищувачі американського виробництва Україні, все ще не було ухвалено жодних рішень щодо F-16.

Літаки F-16 американського виробництва Україна просить ще з початку повномасштабного вторгнення. Перевага цих винищувачів четвертого покоління в універсальності. Вони можуть виконувати функції і штурмовика, і бомбардувальника, і винищувача-перехоплювача. До того ж, частина країн НАТО виводять їх з експлуатації, використовуючи літати п‘ятого покоління F-35.

У лютому 2023 року президент США Джо Байден заявив, що Україні не потрібні винищувачі F-16. Натомість, за його словами, є необхідність у танках. артилерії, протиповітряній обороні, HIMARS. За два тижні до цієї заяви група демократів та республіканців звернулася до Байдена з закликом передати Україні винищувачі. В листі до очільника США законодавці писали: "Сучасні літаки, які просить Київ, але адміністрація президента все ще не погодилася їх відправити, можуть стати вирішальними для контролю над українським повітряним простором в 2023 році".

Західні країни побоюються, що застосування Україною винищувачів четвертого покоління можуть призвести до ескалації конфлікту. Зокрема, серед аргументів проти винищувачів звучить думка, що F-15 і F-16 потребують довгих якісних злітно-посадкових смуг, яких не вистачає в Україні. Росії було б легко помітити будь-які спроби побудувати оперативні бази та завдати їм удару.

Водночас у березні 2023 року стало відомо, що в США почали працювати з українськими пілотами, щоб визначити, скільки часу їм потрібно для опанування винищувачів F-16.

За оцінками аналітичного порталу Global Firepower, ЗСУ на початку 2023 року мали 187 готових до використання військових літаків (31 місце в світі), а російська армія - близько 2 тисяч (2 місце в світі).