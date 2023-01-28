Україна планує отримати від західних партнерів 24 сучасних винищувачі

Україна хотіла б отримати від західних країн 24 винищувачі у рамках чергового пакету військової допомоги. Але застосувати їх проти країни-агресора РФ на полі бою ЗСУ зможуть нескоро, адже на навчання українських військових для пілотування літаків необхідно щонайменше півроку.

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Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі іспанській газеті El País.

За його словами, насамперед Україна має намір отримати американські літаки F-16.

Ігнат нагадав, що у червні 2022 року Палата представників Конгресу США схвалила оплату навчання українських військових пілотуванню американських літаків.

Він додав, що групу, яка має навчитися керувати цими повітряними суднами, вже обрали, але бійці все ще чекають на початок тренувань. Період навчання для винищувачів становитиме щонайменше шість місяців.

Інженери, які обслуговують ці винищувачі, також мають готуватися приблизно півроку. Тобто виходить, що F-16 можуть бути задіяні на території України не раніше останніх місяців цього року.

Ігнат повідомив, що окрім F-16 київська влада розглядає й інші варіанти західної авіаційної допомоги, наприклад, французькі Rafale та шведські Gripen.

Також для застосування винищувачів Україні необхідно збудувати безпечну мережу аеродромів, що зробити під час війни дуже важко. Експерти кажуть, що Росії було б легко помітити будь-які спроби побудувати оперативні бази та завдати ракетного удару по ним.

Зауважимо, після того, як Україна після місяців суперечок між західними союзниками отримала згоду на поставку танків, у Києві вважають логічним наступним кроком передачу сучасних винищувачів.

Як пише видання Politico, посилаючись на західних військових чиновників і дипломатів, внутрішні дебати щодо постачання Україні реактивних винищувачів вже почалися, а європейські уряди більше не вважають цю ідею недоцільною.

Крім того, в Білому домі заявили, що не виключають включення F-16 в пакет нової військової допомоги.