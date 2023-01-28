Украина планирует получить от западных партнеров 24 современных истребителя

Украина хотела бы получить от западных стран 24 истребителя в рамках очередного пакета военной помощи. Но применить их против страны-агрессора РФ на поле боя ВСУ смогут нескоро, ведь на обучение украинских военных для пилотирования самолетов необходимо не менее полугода.

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Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии испанской газете El País.

По его словам, в первую очередь Украина намерена получить американские самолеты F-16.

Игнат напомнил, что в июне 2022 года Палата представителей Конгресса США одобрила оплату обучения украинских военных пилотированию американских самолетов.

Он добавил, что группу, которая должна научиться управлять этими воздушными судами, уже выбрали, но бойцы все еще ждут начала тренировок. Период обучения для истребителей будет составлять не менее шести месяцев.

Инженеры, обслуживающие эти истребители, также должны готовиться около полугода. То есть выходит, что F-16 могут быть задействованы на территории Украины не раньше последних месяцев этого года.

Игнат сообщил, что кроме F-16 ВСУ рассматривают и другие варианты западной авиационной помощи, например французские Rafale и шведские Gripen.

Также для применения истребителей Украине необходимо построить безопасную сеть аэродромов, что сделать во время войны очень тяжело. Эксперты говорят, что России было бы легко заметить любые попытки построить оперативные базы и нанести ракетный удар по ним.

Заметим, что после того, как Украина после месяцев споров между западными союзниками получила согласие на поставку танков, в Киеве считают логичным следующим шагом передачу современных истребителей.

Как пишет издание Politico, ссылаясь на западных военных чиновников и дипломатов, внутренние дебаты по поставкам Украине реактивных истребителей уже начались, а европейские правительства больше не считают эту идею нецелесообразной.

Кроме того, в Белом доме заявили, что не исключают включения F-16 в пакет новой военной помощи .