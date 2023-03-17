Словаччина передасть Україні винищувачі МіГ-29: названа кількість

Уряд Словаччини у п'ятницю, 17 березня, схвалив відправку 13 МіГ-29 в Україну.

Про це повідомив прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер.

"Словацький уряд щойно схвалив відправку 13 MіГ-29 в Україну! Обіцянки мають виконуватися і коли президент Володимир Зеленський просить надати ще зброю, у тому числі винищувачі, я сказав, що ми зробимо все можливе. Радий, що інші роблять те саме", - зазначив він.

Нагадаємо, що раніше про можливість надати Україні літаки МіГ-29 заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

Президент Польщі Анджей Дуда зазначав про готовність передати ЗСУ такі ж літаки в рамках міжнародної коаліції.

Напередодні президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що найближчими днями Польща передасть Україні чотири літаки МіГ-29 в повному робочому стані.