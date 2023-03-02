Словаччина може передати Україні більшість своїх МіГ-29: названо кількість

Словаччина на тлі нових звернень Києва до західних країн розглядає можливість надати Україні 10 із 11 своїх літаків МіГ-29 радянського виробництва.

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Про це заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь в інтерв’ю агенції AP.

"Ми більше ніколи не будемо використовувати МіГи. Вони не мають для нас реальної цінності. Якщо ми віддамо їх Україні, вони можуть допомогти врятувати їхні життя", - зазначив він.

За словами Надя, останній, 11-ий радянський винищувач планується передати словацькому музею.

Очікується, що остаточне рішення про надання Україні МіГ-29 буде ухвалене протягом декількох днів або тижнів. У такому разі Словаччина стане першим членом НАТО, який передасть Києву бойову авіацію.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Ярослав Надь заявляв, що Словаччина обговорює із союзниками передачу Україні винищувачів МіГ-29.