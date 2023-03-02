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Словакия может передать Украине большинство своих МиГ-29: названо количество
Словакия на фоне новых обращений Киева к западным странам рассматривает возможность предоставить Украине 10 из 11 своих самолетов МиГ-29 советского производства.
Об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь в интервью агентству AP.
"Мы больше никогда не будем использовать МиГи. Они не имеют для нас реальной ценности. Если мы отдадим их Украине, они могут помочь спасти их жизнь", – отметил он.
По словам Надя, последний, 11-й советский истребитель, планируется передать словацкому музею.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ожидается, что окончательное решение о предоставлении Украине МиГ-29 будет принято в течение нескольких дней или недель. В таком случае, Словакия станет первым членом НАТО, который передаст Киеву боевую авиацию.
Напомним, ранее министр обороны Ярослав Надь заявлял, что Словакия обсуждает с союзниками передачу Украине истребителей МиГ-29.