Резніков повідомив, скільки типів західних винищувачів розраховує отримати Україна

Країни Заходу зрештою ухвалять рішення про надання Києву винищувачів, як це сталось у випадку "танкової коаліції".

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Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю виданню Bild.

"Я думаю, що це знову буде свого роду коаліція (для надання Україні винищувачів, - ред.), у нас буде один основний тип та інші… У танковій коаліції головною "твариною в зоопарку" є Leopard із Німеччини, але у нас також є Challenger, Abrams, легкі танки з Франції. Але основним бойовим танком є Leopard", – зазначив він.

Міністр впевнений, що Україні нададуть кілька типів винищувачів.

"Я впевнений, що у нас будуть два-три типи винищувачів, буде одна головна "пташка". І все буде залежати від того, який із них буде найкращим для України. Для наших аеродромів, для наших інженерів, для обслуговування", – сказав Резніков.

Коментуючи відмову Німеччини обговорювати надання Україні винищувачів, він висловив упевненість, що це зміниться, як було і щодо танків.

"Я пам'ятаю, що Німеччина не хотіла надсилати танки. Тепер у моїй країні є Leopard, я особисто випробовував Leopard з Німеччини", – додав глава Міноборони.

Крім того, Резніков повідомив, що незважаючи на складну ситуацію вважає, що війна може закінчитися цьогорічною перемогою.

"Я оптиміст, я бачу ситуацію на полі бою, бачу розвиток підтримки і справді бачу, що є шанс, що ця війна закінчиться нашою перемогою цього року. Я серйозно думаю про це, я багато знаю, і це вселяє в мене оптимізм. Оптиміст - це поінформований реаліст", - заявив міністр.

Нагадаємо, після того, як Німеччина вирішила передати Україні Leopard 2 та дозволила реекспорт, ряд країн вирішили приєднатися до "танкової коаліції".

Тепер у Києві вважають логічним наступним кроком передачу сучасних винищувачів. Західні партнери вже обговорюють це питання.

Нині команда президента України працює над розблокуванням рішення країн-партнерів щодо передачі ЗСУ першої ескадрильї іноземних бойових літаків.