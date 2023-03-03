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Резніков повідомив, скільки типів західних винищувачів розраховує отримати Україна
Країни Заходу зрештою ухвалять рішення про надання Києву винищувачів, як це сталось у випадку "танкової коаліції".
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю виданню Bild.
"Я думаю, що це знову буде свого роду коаліція (для надання Україні винищувачів, - ред.), у нас буде один основний тип та інші… У танковій коаліції головною "твариною в зоопарку" є Leopard із Німеччини, але у нас також є Challenger, Abrams, легкі танки з Франції. Але основним бойовим танком є Leopard", – зазначив він.
Міністр впевнений, що Україні нададуть кілька типів винищувачів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Я впевнений, що у нас будуть два-три типи винищувачів, буде одна головна "пташка". І все буде залежати від того, який із них буде найкращим для України. Для наших аеродромів, для наших інженерів, для обслуговування", – сказав Резніков.
Коментуючи відмову Німеччини обговорювати надання Україні винищувачів, він висловив упевненість, що це зміниться, як було і щодо танків.
"Я пам'ятаю, що Німеччина не хотіла надсилати танки. Тепер у моїй країні є Leopard, я особисто випробовував Leopard з Німеччини", – додав глава Міноборони.
Крім того, Резніков повідомив, що незважаючи на складну ситуацію вважає, що війна може закінчитися цьогорічною перемогою.
"Я оптиміст, я бачу ситуацію на полі бою, бачу розвиток підтримки і справді бачу, що є шанс, що ця війна закінчиться нашою перемогою цього року. Я серйозно думаю про це, я багато знаю, і це вселяє в мене оптимізм. Оптиміст - це поінформований реаліст", - заявив міністр.
Нагадаємо, після того, як Німеччина вирішила передати Україні Leopard 2 та дозволила реекспорт, ряд країн вирішили приєднатися до "танкової коаліції".
Тепер у Києві вважають логічним наступним кроком передачу сучасних винищувачів. Західні партнери вже обговорюють це питання.
Нині команда президента України працює над розблокуванням рішення країн-партнерів щодо передачі ЗСУ першої ескадрильї іноземних бойових літаків.