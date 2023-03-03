Резников сообщил, сколько типов западных истребителей рассчитывает получить Украина

Страны Запада в конце концов примут решение о предоставлении Киеву истребителей, как это произошло в случае "танковой коалиции".

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Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Bild.

"Я думаю, что это опять будет своего рода коалиция (для предоставления Украине истребителей, - ред.), у нас будет один основной тип и другие… В танковой коалиции главным "животным в зоопарке" является Leopard из Германии, но у нас тоже есть Challenger, Abrams, легкие танки из Франции. Но основным боевым танком является Leopard", – отметил он.

Министр уверен, что Украине предоставят несколько типов истребителей.

"Я уверен, что у нас будут два-три типа истребителей, будет одна главная "птичка". И все будет зависеть от того, какой из них будет лучшим для Украины. Для наших аэродромов, для наших инженеров, для обслуживания", - сказал Резников.

Комментируя отказ Германии обсуждать предоставление Украине истребителей, он выразил уверенность, что это изменится, как было в отношении танков.

"Я помню, что Германия не хотела посылать танки. Теперь в моей стране есть Leopard, я лично испытывал Leopard из Германии", – добавил глава Минобороны.

Кроме того, Резников сообщил, что несмотря на сложную ситуацию считает, что война может закончиться победой в этом году.

"Я оптимист, я вижу ситуацию на поле боя, вижу развитие поддержки и действительно вижу, что есть шанс, что эта война закончится нашей победой в этом году. Я серьезно думаю об этом, я много знаю, и это внушает мне оптимизм. Оптимист - это информированный реалист", - заявил министр.

Напомним, после того, как Германия решила передать Украине Leopard 2 и разрешила реэкспорт, ряд стран решили присоединиться к "танковой коалиции".

Теперь в Киеве считается логичным следующим шагом передачу современных истребителей. Западные партнеры уже обсуждают этот вопрос.

В настоящее время команда президента Украины работает над разблокировкой решения стран-партнеров относительно передачи ВСУ первой эскадрильи иностранных боевых самолетов.