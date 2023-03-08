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Польща готова надати Україні свої винищувачі МіГ-29, – Дуда
Польща готова передати Україні власні винищувачі МіГ-29 в рамках міжнародної коаліції. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтервʼю CNN.
"Та частина МіГ-29, яка залишилася в Польщі і яка зараз служить у наших військово-повітряних силах – ми готові передати ці літаки, і я впевнений, що Україна була б готова негайно їх використати", – висловився Дуда.
Також він додав, що впевнений у тому, що українські військові в майбутньому захочуть переходити на стандарти НАТО і використовувати F-16.
"Тому підготовка українських пілотів є важливою і дуже потрібною", – зазначив президент Польщі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, що раніше про можливість надати Україні літаки МіГ-29 заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь. За його словами, Братислава розглядає можливість передачі 10 таких повітряних суден.