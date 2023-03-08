Польша готова предоставить Украине свои истребители МиГ-29, – Дуда

Польша готова передать Украине свои истребители МиГ-29 в рамках международной коалиции. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью CNN.

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"Та часть МиГ-29, которая осталась в Польше и сейчас служит в наших военно-воздушных силах – мы готовы передать эти самолеты, и я уверен, что Украина была бы готова немедленно их использовать", – высказался Дуда.

Он также добавил, что уверен в том, что украинские военные в будущем захотят переходить на стандарты НАТО и использовать F-16.

"Поэтому подготовка украинских пилотов важна и очень нужна", – отметил президент Польши.

Напомним, что ранее о возможности предоставления Украине самолетов МиГ-29 заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь. По его словам, Братислава рассматривает возможность передачи 10 таких воздушных суден.