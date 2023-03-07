Польша отправит Украине 10 танков Leopard на этой неделе

Министр обороны Польши Мариуш Блащак подтвердил, что в ближайшие дни в Украину прибудет еще одна партия боевых танков Leopard 2.

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Об этом со ссылкой на министра пишет Sky News.

"Четыре танка уже в Украине, еще 10 поедут в Украину на этой неделе", – сказал Блащак.

Кроме того, министр обороны Польши заявил о готовности страны создать хаб для обслуживания боевых танков Leopard, отправляемых в Украину, сообщает Bloomberg.

Блащак ожидает, что немецкий коллега Борис Писториус убедит промышленность страны поставлять запасные части для старых танков Leopard, которые Польша обязалась поставить Украине. Именно отсутствие запчастей вызвало трения между правительствами Польши и Германии.

Напомним, Польша стала первой страной, которая успешно передала 4 танка Leopard 2 Украине. Страна-производитель – Германия – долгое время отказывала ВСУ в такой военной помощи. Однако 25 января Берлин одобрил отправку в Украину 14 танков Leopard и разрешил реэкспорт другим странам.

В январе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал отправить вооруженным силам Украины 60 танков PT-91 Twardy вместе с ранее анонсированными 14 танками Leopard 2.