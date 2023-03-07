Минобороны Польши опровергло заявление министра, что первые Patriot уже в Украине

Министерство обороны Польши опровергло заявление своего министра Матеуша Блащака о том, что первые американские системы ПРО Patriot уже прибыли в Украину. Об этом сообщает издание "Укринформ".

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"Намерение вице-премьер-министра, министра национальной обороны Мариуша Блащака заключалось в том, чтобы указать, что благодаря усилиям Польши было принято решение о передаче батареи Patriot", - сообщили в польском Минобороны в ответ на запрос "Укринформа".

В министерстве отметили, что появление в испанском издании La Razon упоминания от польского министра о получении Украиной ЗРК Patriot, очевидно, связано с ошибкой при переводе.

Напомним, ранее испанское издание La Razon со ссылкой на польского министра обороны Блащака сообщило, что первые Patriot уже прибыли в Украину.

Patriot – дальнобойное оружие, которое может поражать аэробалистические цели на расстоянии до 150 км.

Эти комплексы по определенным направлениям могли бы помочь отогнать российскую авиацию подальше от наших границ, а именно бомбардировщики ТУ-22М3 или экипажи тактической авиации врага.

Основными его преимуществами является высокая скорость приведения в боевую готовность и способность вести огонь по нескольким целям одновременно.

Киев длительное время спрашивал Patriot, но администрация президента Джо Байдена усердно подходила к тому, что и когда предоставляется Украине. США согласились включить это ПВО в пакет помощи после того, как президент Владимир Зеленский лично посетил Вашингтон.

Кроме того, Украина просила Patriot и у других союзников, в частности у Германии.

Так, в начале февраля группа украинских военных из 70 человек прибыла в Германию. обучение на зенитно-ракетном комплексе Patriot.