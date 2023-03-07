Міноборони Польщі спростувало заяву міністра, що перші Patriot вже в Україні

Міністерство оборони Польщі спростувало заяву свого міністра Матеуша Блащака про те, що перші американські системи ПРО Patriot вже прибули до України. Про це повідомляє видання “Укрінформ”.

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"Намір віцепрем’єр-міністра, міністра національної оборони Маріуша Блащака полягав у тому, щоб вказати, що завдяки зусиллям Польщі було прийнято рішення про передачу батареї Patriot", - повідомили в польському Міноборони у відповідь на запит "Укрінформу".

В міністерстві зазначили, що поява в іспанському виданні La Razon згадки від польського міністра про отримання Україною ЗРК Patriot, очевидно, пов’язана з помилкою під час перекладу.

Нагадаємо, раніше іспанське видання La Razon з посиланням на польського міністра оборони Блащака повідомило, що перші Patriot вже прибули до України.

Patriot – далекобійна зброя, яка може вражати аеробалістичні цілі на відстані до 150 км.

Ці комплекси на певних напрямках могли б допомогти відігнати російську авіацію подалі від наших кордонів, а саме бомбардувальники ТУ-22М3 чи екіпажі тактичної авіації ворога.

Основними його перевагами є висока швидкість приведення в бойову готовність та здатність вести вогонь по кількох цілях одночасно.

Київ тривалий час запитував Patriot, але адміністрація президента Джо Байдена ретельно підходила до того, що і коли надається Україні. США погодилися включити цю ППО в пакет допомоги після того, як президент Володимир Зеленський особисто відвідав Вашингтон.

Крім того, Україна просила Patriot і в інших союзників, зокрема, у Німеччини.

Так, на початку лютого група українських військових із 70 осіб прибула у Німеччину для навчання на зенітно-ракетному комплексі Patriot.