- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Міноборони Польщі спростувало заяву міністра, що перші Patriot вже в Україні
Міністерство оборони Польщі спростувало заяву свого міністра Матеуша Блащака про те, що перші американські системи ПРО Patriot вже прибули до України. Про це повідомляє видання “Укрінформ”.
"Намір віцепрем’єр-міністра, міністра національної оборони Маріуша Блащака полягав у тому, щоб вказати, що завдяки зусиллям Польщі було прийнято рішення про передачу батареї Patriot", - повідомили в польському Міноборони у відповідь на запит "Укрінформу".
В міністерстві зазначили, що поява в іспанському виданні La Razon згадки від польського міністра про отримання Україною ЗРК Patriot, очевидно, пов’язана з помилкою під час перекладу.
Нагадаємо, раніше іспанське видання La Razon з посиланням на польського міністра оборони Блащака повідомило, що перші Patriot вже прибули до України.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Patriot – далекобійна зброя, яка може вражати аеробалістичні цілі на відстані до 150 км.
Ці комплекси на певних напрямках могли б допомогти відігнати російську авіацію подалі від наших кордонів, а саме бомбардувальники ТУ-22М3 чи екіпажі тактичної авіації ворога.
Основними його перевагами є висока швидкість приведення в бойову готовність та здатність вести вогонь по кількох цілях одночасно.
Київ тривалий час запитував Patriot, але адміністрація президента Джо Байдена ретельно підходила до того, що і коли надається Україні. США погодилися включити цю ППО в пакет допомоги після того, як президент Володимир Зеленський особисто відвідав Вашингтон.
Крім того, Україна просила Patriot і в інших союзників, зокрема, у Німеччини.
Так, на початку лютого група українських військових із 70 осіб прибула у Німеччину для навчання на зенітно-ракетному комплексі Patriot.