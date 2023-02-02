Українські військові прибули до Німеччини на навчання на ЗРК Patriot

Група українських військових із 70 осіб прибула у Німеччину для навчання на зенітно-ракетному комплексі Patriot.

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Про це повідомляє Spiegel.

Як стало відомо німецькому виданню, українські військові прибули до Німеччини у 31 січня і 2 лютого мають розпочати навчання.

Німецький уряд на підставі консультацій із США хоче надати Україні повну систему Patriot для відбиття атак безпілотників, ракет чи літаків. Така система включає центр управління вогнем, радар, генератор електроенергії і шість або більше пускових установок, встановлених на вантажівці.

Зазначимо, Київ тривалий час запитував Patriot, але адміністрація президента Джо Байдена ретельно підходила до того, що і коли надається Україні. США погодилися включити цю ППО в пакет допомоги після того, як президент Володимир Зеленський особисто відвідав Вашингтон.

Крім того, Україна просила Patriot і в інших союзників, зокрема, у Німеччини.

Пресслужба Білого дому 6 січня повідомила, що президент США Джозеф Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц провели телефонні переговори. Шольц під час розмови з Байденом заявив, що Німеччина приєднається до Сполучених Штатів у поставці Україні додаткової батареї Patriot.