Украинские военные прибыли в Германию для обучения на ЗРК Patriot

Группа украинских военных из 70-ти человек прибыла в Германию для обучения на зенитно-ракетном комплексе Patriot.

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Об этом сообщает Spiegel .

Как стало известно немецкому изданию, украинские военные прибыли в Германию 31 января и 2 февраля должно начаться обучение.

Немецкое правительство на основании консультаций с США хочет предоставить Украине полную систему Patriot для отражения атак беспилотников, ракет или самолетов. Такая система включает в себя центр управления огнем, радар, генератор электроэнергии и шесть или более пусковых установок, установленных на грузовике.

Отметим, Киев долгое время запрашивал Patriot, но администрация президента Байдена тщательно подходила к тому, что и когда предоставляется Украине. США согласились включить эту ПВО в пакет помощи после того, как президент Владимир Зеленский лично посетил Вашингтон.

Кроме того, Украина просила Patriot и у других союзников, в частности у Германии. Когда ракета упала на территории Польши, Берлин предложил Варшаве передать Patriot. Тогда в Польше заявили, что лучше передать ПВО Украины, но в тот момент Германия не решилась на такую помощь.

Прессслужба Белого дома 6 января сообщила, что президент США Джозеф Байден и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонные переговоры. Шольц во время разговора с Байденом заявил, что Германия присоединится к США в поставке Украине дополнительной батареи Patriot.