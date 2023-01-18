Украина стала на шаг ближе к поставке танков Leopard и получит еще одну систему ПВО Patriot

Украина стала на шаг ближе к получению разрешения на современные боевые танки немецкого производства Leopard для противостояния вторгшимся на ее территорию российским войскам и заручилась поставкой системы ПВО Patriot от Нидерландов.

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Об этом пишет Reuters.

Издание отмечает, что немецкий танк Leopard 2, эксплуатируемый армиями примерно 20 стран, считается одним из лучших на Западе. Танк весит более 60 тонн, имеет гладкоствольную 120-мм пушку и может поражать цели на расстоянии до пяти километров.

Украина, которая в основном полагалась на натанки советской эпохи Т-72, ​​говорит, что новые танки дадут ее сухопутным войскам больше мобильности и защиты перед ожидаемым новым наступлением России, а также помогут вернуть часть ее территории.

Германия была крупнейшим противником предоставления танков, но министр кабинета заявил во вторник, что этот вопрос будет первым, который будет решать новый министр обороны страны Борис Писториус.

В четверг он примет министра обороны США Ллойда Остина перед встречей десятков министров обороны в пятницу на авиабазе Рамштайн в Германии.

Как сообщило издание Frankfurte Allgemeine Zeitung, Германия может до конца 2023 года передать Украине от 10 до 15 отремонтированных танков Leopard 2, но при условии, что правительство ФРГ примет это решение в ближайшее время.

Также в Вашингтоне премьер-министр Нидерландов Марк Рютте рассказал президенту США Джо Байдену о планах Нидерландов предложить Украине систему противоракетной обороны Patriot американского производства.

Это в дополнение к обещаниям США и Германии отправить в Украину ракетные комплексы Patriot.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении поблагодарил Нидерланды за такое решение.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что подготовка украинских офицеров к работе с комплексом ПВО Patriot продлится 10 недель.

Отметим, Киев запрашивал Patriot, но администрация президента Байдена усердно подходила к тому, что и когда предоставляется Украине. США согласились включить это ПВО в пакет помощи после того, как президент Владимир Зеленский лично посетил Вашингтон.

Кроме того, Украина просила Patriot и у других союзников, в частности у Германии.

Прессслужба Белого дома 6 января сообщила, что президент США Джозеф Байден и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонные переговоры. Шольц во время разговора с Байденом заявил, что Германия присоединится к США в поставке Украине дополнительной батареи Patriot.