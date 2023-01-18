Україна стала на крок ближче до поставки танків Leopard та отримає ще одну систему ППО Patriot

Україна стала на крок ближче до отримання дозволу на сучасні бойові танки німецького виробництва Leopard для протистояння російським військам, які вторглися на її територію, і заручилася поставкою системи ППО Patriot від Нідерландів.

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Про це пише Reuters.

Видання зазначає, що німецький танк Leopard 2 , який експлуатується арміями приблизно 20 країн, вважається одним із найкращих на Заході. Танк важить понад 60 тонн, має гладкоствольну 120-мм гармату і може вражати цілі на відстані до п'яти кілометрів.

Україна, яка в основному покладалася натанки радянської епохи Т-72, ​​каже, що нові танки дадуть її сухопутним військам більше мобільності та захисту перед очікуваним новим наступом Росії , а також допоможуть повернути частину її території.

Німеччина була найбільшим противником щодо надання танків, але міністр кабінету заявив у вівторок, що це питання буде першим, яке вирішуватиме новий міністр оборони країни Борис Пісторіус.

У четвер він прийме міністра оборони США Ллойда Остіна перед зустріччю десятків міністрів оборони в п’ятницю на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

Як повідомило видання Frankfurte Allgemeine Zeitung, Німеччина може до кінця 2023 року передати Україні від 10 до 15 відремонтованих танків Leopard 2, але за умови, що уряд ФРН ухвалить це рішення найближчим часом.

Також у Вашингтоні прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте розповів президенту США Джо Байдену про плани Нідерландів запропонувати Україні систему протиракетної оборони Patriot американського виробництва.

Це на додаток до обіцянок США та Німеччини надіслати в Україну ракетні комплекси Patriot.

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні подякував уряду Нідерландів за таке рішення.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що підготовка українських офіцерів до роботи з комплексом ППО Patriot триватиме 10 тижнів.

Зазначимо, Київ тривалий час запитував Patriot, але адміністрація президента Байдена ретельно підходила до того, що і коли надається Україні. США погодилися включити цю ППО в пакет допомоги після того, як президент Володимир Зеленський особисто відвідав Вашингтон.

Крім того, Україна просила Patriot і в інших союзників, зокрема, у Німеччини.

Пресслужба Білого дому 6 січня повідомила, що президент США Джозеф Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц провели телефонні переговори. Шольц під час розмови з Байденом заявив, що Німеччина приєднається до Сполучених Штатів у поставці Україні додаткової батареї Patriot.