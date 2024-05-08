Компанія Google представила бюджетний смартфон Pixel 8a з чипом Tensor G3

Google офіційно представила довгоочікуваний Pixel 8a напередодні щорічної конференції Google I/O 2024. Новий бюджетний смартфон з'явиться у продажу 14 травня за стартовою ціною $499.

Про це повідомляє 9to5Google

Pixel 8а буде доступний у чотирьох кольорових варіантах: Obsidian (чорний), Porcelain (бежевий), Bay (блакитний) та Aloe (зелений). Щоб знизити вартість телефону, його передню панель виконали зі скла Gorilla Glass 3, яке має захист від пилу і води за стандартом IP67.

Серед інших особливостей смартфона – функція розблокування обличчям на основі Tensor AI, сумісність з Google Wallet/Pay, підтримка Wi-Fi 6E і Bluetooth 5.3. Майбутнє оновлення додасть функцію Gemini Nano, аналогічну старшим моделям Pixel 8.

Основні характеристики смартфона

Смартфон отримав 6,1-дюймовий рOLED (пластиковий OLED) дисплей Actua Display з частотою оновлення до 120 Гц, максимальною яскравістю 1400 ніт для HDR і піковою яскравістю до 2000 ніт. Це означає, що екран на 40% яскравіший, ніж у Pixel 7a. Серцем пристрою став новий чипсет Tensor G3 в парі з 8 ГБ оперативної пам'яті.

Основна камера Pixel 8a залишилася без змін - 64 Мп датчик з кутом огляду 80° та діафрагмою f/1.89, який працює в тандемі з 13 Мп ультраширококутною камерою (120° FOV, f/2.2). Фронтальна 13 Мп камера отримала дещо ширше поле зору 96,5° (проти 95° у попередників).

Ємність акумулятора становить 4492 мАг, а швидкість бездротової зарядки обмежена 7,5 Вт. Google обіцяє 7 років оновлень операційної системи, систем безпеки та функцій Feature Drop, а також інтегровану VPN від Google One.

Pixel 8a поки що буде доступний у США, Канаді, Великій Британії та інших країнах. Вперше смартфон з'явиться в Польщі та Чехії. Його вартість стартує від $499 за 128 ГБ пам'яті та $559 за 256 ГБ версію у кольорі Obsidian.

Google випускатиме запчастини для Pixel 8 протягом 7 років

Смартфони Google Pixel 8 та Pixel 8 Pro отримуватимуть не лише оновлення, а й апаратну підтримку протягом семи років.

Це особливо важливо для акумулятора, оскільки більшість батарей смартфонів стають слабшими на 20% лише через два роки. Тому можливість легко придбати новий акумулятор необхідна, якщо користувач хоче підтримувати бездоганну роботу пристрою протягом семи років.

Пізніше подібне рішення прийняла і компанія Samsung. Вона випускатиме оновлення для серії смартфонів Galaxy S24 до 2031 року.