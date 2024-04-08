Новий сервіс від Google дозволить легко розпізнавати незнайомі номери

Компанія Google працює над новою функцією Lookup, яка зможе визначати власників невідомих номерів, які дзвонили користувачам.

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Про це повідомляє The Verge.

Компанія Google розробляє нову функцію для власників смартфонів Google Pixel, яка здатна значно полегшити життя користувачам. Новий сервіс Lookup дозволить визначити номер телефону, з якого щойно телефонували, прямо з екрану недавніх дзвінків у програмі Google Phone.

Видання пише, що при отриманні виклику з невідомого номера, поруч з'являється кнопка "Пошук". Під час натискання на неї система автоматично виконує пошук в Google. Також кнопка "Пошук" містить інші параметри, такі як "Заблокувати" та "Історія", які стає видно при натисканні на останній дзвінок у програмі.

Google Pixel Phone app to get 'Lookup' feature to identify recent unknown callers and some UI tweaks for the emergency in-call screen



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🏳️ Flags are shared in the post for rooted users ✓#Google #Android pic.twitter.com/gIMJhT8dNX — AssembleDebug (@AssembleDebug) April 5, 2024

Програма Google Phone використовується за замовчуванням для телефонів Pixel, однак інші власники телефонів з Android також можуть завантажити її.

Нещодавно компанія Google оголосила про запуск нової версії своєї потужної моделі штучного інтелекту, яка може обробляти більшу кількість тексту, ніж продукти конкурентів, а також відео. Оновлена ​​модель штучного інтелекту Gemini 1.5 Pro доступна клієнтам з 15 лютого.

Також повідомлялося, що американська компанія Apple веде переговори з Google про інтеграцію в свої гаджети моделі на основі штучного інтелекту (ШІ) під назвою Gemini.

Google запустив новий генеративний штучний інтелект Gemini на початку грудня 2023 року. Він вперше працюватиме безпосередньо на мобільних телефонах, що стало проривом у зусиллях технологічної компанії протистояти конкурентам, таким як OpenAI. А у середині лютого Gemini став доступним на Android та iOS через спеціальний застосунок.

Фото: ua.depositphotos.com