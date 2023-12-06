Перевершив GPT. Google випустив нову модель ШІ "Gemini"

Google запустив новий генеративний штучний інтелект "Gemini", який вперше працюватиме безпосередньо на мобільних телефонах, що стало проривом у зусиллях технологічної компанії протистояти конкурентам, таким як OpenAI.

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Про це повідомили у компанії.

Компанія описала "Gemini" як свою "найбільшу, найпотужнішу та найзагальнішу" систему штучного інтелекту, яка може аналізувати інформацію з зображень та аудіо та має складні можливості міркування та планування.

Дана модель вже інтегрована в чат-боті Google Bard і доступна у більш ніж 170 країнах, включаючи США, Азію та Африку. На початку наступного року в компанії планують представити Bard Advanced, який надасть користувачам перший доступ до найбільш досконалих моделей та можливостей, починаючи з Gemini Ultra.

Gemini оптимізована для трьох різних варіантів – Ultra, Pro та Nano. Версія nano була розроблена спеціально для роботи на мобільних пристроях і буде інтегрована в останні телефони Google Pixel. Розробники Android також можуть легко створювати додатки та функції штучного інтелекту, які працюють офлайн.

У компанії наголосили, що цей прогрес може допомогти вирішити економічну проблему з технологією. Запуск генеративного ШІ з обчислювальною потужністю, доступною на мобільних телефонах, а не через хмару на серверах, якими керують великі технологічні групи, значно знизив би витрати на експлуатацію таких систем. Це також забезпечує рівень гарантії для тих, хто хоче зберегти особисті дані лише на пристрої.

Розробники наголошують, що Gemini Pro пройшов через низку галузевих стандартних тестів і перевершив GPT-3.5 і GPT-4. Також Gemini є першою моделлю AI, яка перевершила експертів-людей у ​​певних завданнях.

"Крім того, ми спеціально налаштували Gemini Pro у Bard, щоб ця модель була набагато здатнішою в таких речах, як розуміння, узагальнення, міркування, кодування та планування. І вже зараз ми бачимо чудові результати: у сліпих оцінках нашими сторонніми оцінювачами Bard тепер є найпопулярнішим безкоштовним чат-ботом порівняно з провідними альтернативами", - розповіли у компанії.

Згідно з повідомленням, Gemini Ultra — це найбільша та найпотужніша модель, розроблена для виконання надскладних завдань і створена для швидкого розуміння та реагування на різні типи інформації — зокрема текст, зображення, аудіо, відео та код.

Версії Gemini будуть доступні для деяких розробників і корпоративних клієнтів протягом грудня, а наступного року доступ стане більш широким.

Однак він поки що не буде доступний у Європі чи Великій Британії, оскільки Google припустив, що це пов’язано з нормативними перешкодами.

"Ми працюємо над цим з місцевими регуляторами", – сказала Сіссі Сяо, віце-президент Google і генеральний менеджер Bard.

Додамо, що Google веде перемовини про інвестування сотень мільйонів доларів у стартап із розробки чат-ботів зі штучним інтелектом Character.AI, який прагне залучити кошти для навчання своїх моделей і задоволення попиту користувачів.