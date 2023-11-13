Google планує інвестувати в стартап із розробки чат-ботів зі штучним інтелектом

Американський техногігант Google веде перемовини про інвестування сотень мільйонів доларів у стартап із розробки чат-ботів зі штучним інтелектом Character.AI, який прагне залучити кошти для навчання своїх моделей і задоволення попиту користувачів.

Про це повідомляє Reuters.

Як розповіли співрозмовники видання, інвестиції поглиблять існуюче партнерство Character.AI із Google, у якому він використовує хмарні сервіси Google і модулі обробки тензорів для навчання моделей.

Заснований колишніми співробітниками Google Ноамом Шазіром і Даніелем Де Фрейтасом, Character.AI дозволяє людям спілкуватися з віртуальними версіями знаменитостей, як-от Біллі Айліш, або персонажами аніме, водночас створюючи власні чат-боти та помічників зі штучним інтелектом.

Він безкоштовний у використанні, але пропонує модель підписки, яка коштує 9,99 доларів на місяць для користувачів, які хочуть пропустити віртуальну чергу, щоб отримати доступ до чат-бота.

Згідно з даними Similarweb, чат-боти Character.AI орієнтований на користувачів віком від 18 до 24 років, на яких припадає близько 60% трафіку веб-сайту.

Демографічні показники допомагають компанії позиціонувати себе як постачальника більш цікавих персональних компаньйонів ШІ порівняно з іншими чат-ботами ШІ від ChatGPT від OpenAI та Bard від Google.

Раніше компанія заявляла, що її веб-сайт залучив 100 мільйонів відвідувань на місяць за перші шість місяців після запуску.

За словами джерел видання, Character.AI також веде переговори про залучення акціонерного капіталу від інвесторів венчурного капіталу, які можуть оцінити компанію в понад 5 мільярдів доларів.

У березні вона залучила 150 мільйонів доларів під час раунду фінансування під керівництвом Андріссена Горовіца за оцінкою в 1 мільярд доларів.

Переговори з Google тривають, і умови угоди можуть змінитися, повідомили співрозмовники Reuters.

Google інвестує в стартапи зі штучним інтелектом, у тому числі 2 мільярди доларів для виробника моделей Anthropic у формі конвертованих банкнот. Anthropic використовує хмарні сервіси Google, а також свою останню версію TPU.

Тензорний блок обробки (TPU) — це інтегральна схема специфічного застосування, яка призначена для прискорення розрахунків штучного інтелекту. Вона була розроблена компанією Google спеціально для машинного навчання нейронних мереж.

Нагадаємо, стартап штучного інтелекту американського мільярдера Ілона Маска xAI випустить чат-бот Grok на основі ШІ для преміум підписників соціальної мережі X.

Джерело фото: ua.depositphotos.com