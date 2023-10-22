Google має сплатити своїй співробітниці понад $1 млн: що сталося

Технологічний гігант Google має виплатити керівниці відділу Google Cloud Улку Роу компенсацію в розмірі $1 млн за гендерну дискримінацію.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що в компанії з жінкою поводилися інакше, ніж з іншими працівниками через її стать.

У Bloomberg розповідають, що Улку Роу вперше у 2018 році подала позов про дискримінацію в оплаті праці проти Google. Вона заявила, що компанія платила більше чоловікам, попри їхній менший досвід.

Тепер суд постановив, що Google повинен виплатити Роу $150 тис. "за біль і страждання", а також $1 мільйон як штрафні збитки.

"Під час тижневого судового розгляду Google стверджував, що Роу, яка є директоркою з розробки Google Cloud, мала ті самі можливості та підлягала тим самим критеріям ефективності, що й її колеги-чоловіки, незважаючи на аргументи Роу про протилежне", - пише видання.

Натомість жінка розповіла, що Google дискримінував її, найнявши її на посаду нижчого рівня і заплативши їй менше, ніж чоловікам, які виконували ту саму роботу.

Вона прийшла на роботу з 23-річним досвідом роботи у сфері фінансових послуг і технологій, але її взяли на роботу восьмого рівня, тоді як інші чоловіки, які були найняті одночасно з нею і нібито мали менший досвід, були найняті на дев’ятий рівень.

"Будучи працівником восьмого рівня, Роу заробляла близько $750 тис. на рік, тоді як деякі з працівників дев’ятого рівня заробляли понад $1 мільйон на рік", - зазначає Bloomberg.

Зауважимо, Кабінет Міністрів розробив та затвердив Стратегію зменшення гендерного розриву в оплаті праці, внаслідок якої до 2030 року буде скорочено розрив в оплаті праці чоловіків та жінок з 18,6% до 13,6%.

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