В Україні скоротять розрив в оплаті праці чоловіків та жінок до 2030 року

Кабінет Міністрів розробив та затвердив Стратегію зменшення гендерного розриву в оплаті праці, внаслідок якої до 2030 року буде скорочено розрив в оплаті праці чоловіків та жінок з 18,6% до 13,6%.

Про це це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що відомство розробило Національну стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці до 2030 року та презентувало її у травні цього року. 15 вересня Уряд ухвалив стратегію та затвердив операційний план заходів з її реалізації на 2023-2025 роки. Завдяки імплементації Стратегії планується досягти трьох ключових цілей:

удосконалити законодавство про рівну оплату праці;

сприяти подоланню стереотипів і дискримінації щодо професій за ознакою статі;

створити сприятливі умови для зручного поєднання сімейних і професійних обов’язків.

"Наша Стратегія також має вимірювальну мету – до 2030 року ми хочемо скоротити розрив в оплаті праці чоловіків та жінок на 5 в.п., тобто з 18,6% до 13,6%. Після перемоги Україна має стати країною без бар’єрів та без упереджень. Ми маємо побудувати її саме такою: інноваційною, спрямованою на людину та її потреби, відкритою до різноманіття. Національна стратегія подолання гендерного розриву в оплаті праці – лише один з інструментів переходу нашого суспільства на нові стандарти. Рівність можливостей – це гарантія гармонійного розвитку держави та суспільства", - зазначила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, від травня Міністерство економіки вже почало реалізовувати цю стратегію і досягло перших результатів:

Міністерство економіки підготувало проєкт Трудового кодексу;

партнери — UN Women Ukraine - невдовзі розпочнуть всеукраїнську комунікаційну компанію;

Уряд подав заявку на приєднання до рекомендації Ради ОЕСР щодо забезпечення гендерної рівності в сферах освіти, зайнятості й підприємництва;

Міністерство економіки реалізує грантову програму єРобота, яка сприяє залученню жінок, у тому числі дружин ветеранів, до розвитку підприємництва. Більшість переможців за програмою складають жінки.

"Як і більшість розвинених країн світу, Україна взяла на себе зобов’язання подолати гендерний розрив у оплаті праці за найближчі сім років. Російський напад поставив цю велику роботу під загрозу так само, як і всі сфери нашого життя, як і саме наше життя. Коли у вересні я виступала у Нью-Йорку в межах заходу "Міжнародний день боротьби за рівну оплату праці – 2023", то наголошувала: під час війни розвиток зазвичай гине першим, бо люди думають про виживання. Але й тоді, на полях Генасамблеї ООН, і зараз мені приємно й важливо констатувати: це не наш випадок. Бо Україна ухвалила принципове рішення – розвиватися попри війну. І держава з цього шляху не звертає попри те, що він подекуди замінований, подекуди доводиться долати його під обстрілами", – зауважила перша леді України Олена Зеленська.

Нагадаємо, за останні шість років розрив в оплаті праці жінок та чоловіків в Україні скоротився на 7,4 відсоткових пункта і на сьогодні складає 18,6%.

Зауважимо, якщо 2,8 млн жінок працездатного віку, які виїхали з України як біженці, не повернуться додому, то український ВВП втратить 10% річного довоєнного валового внутрішнього продукту.