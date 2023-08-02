Розрив між зарплатами чоловіків та жінок в Україні скоротився, - Мінекономіки

Різниця між зарплатами чоловіків та жінок в Україні знизилася за останні сім років. У 2015 році розрив складав 26%, а зараз — 18,6%. Рівність оплати праці та однаковий доступ до керівних посад жінок та чоловіків – один з інструментів, який допоможе Україні відновити кадровий потенціал після перемоги.

Про це розповіла перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко.

"В Україні, згідно з даними Держстату, у 2021 році жінки заробляли в середньому на 18,6% менше, ніж чоловіки. Цей показник суттєво скоротився за останні 7 років – ще у 2015 році він складав 26%", - зауважила Свириденко.

За її словами, прийняття і реалізація Національної стратегії щодо подолання гендерного розриву в оплаті праці до 2030 року допоможе Уряду вдосконалити законодавство про рівну оплату праці, осучаснити трудове законодавство і прийняти закон "Про працю".

Зокрема, з’явиться принцип рівної оплати праці за аналогічну роботу або працю рівної цінності, незалежно від гендеру. Якщо роботодавець їх порушуватиме, працівник зможе захистити свої права у суді.

Як повідомляють у Мінекономіки, серед завдань стратегії, також подолання стереотипів і дискримінації за ознакою статі. Для цього Уряд ініціює інформаційну кампанію для жінок "Звісно, зможеш", яка нагадуватиме, що жінки мають право отримувати не меншу винагороду за свою працю, ніж чоловіки.

Крім того, щоб досягти повного гендерного балансу, в Україні мають також існувати умови того, аби поєднати сімейне і професійне життя.

Саме тому Уряд планує розвивати систему державних та приватних дитячих садочків, а для дітей старшого віку — організації як-от "Пласт", "Українська академія лідерства" та інші. Також на рівні законів зникне розділ на батьків-жінок та батьків-чоловіків, адже батьки обох статей мають бути однаково залучені до виховання спільних дітей.

"Після перемоги Україна має стати країною без бар’єрів та без упереджень. Національна стратегія щодо подолання гендерного розриву в оплаті праці – лише один з інструментів переходу нашого суспільства на нові стандарти. Ми маємо мотивувати наших жінок та дівчат повертатися додому та разом відбудовувати Україну", - підкреслила Свириденко.

Зауважимо, якщо 2,8 млн жінок працездатного віку, які виїхали з України як біженці, не повернуться додому, то український ВВП втратить 10% річного довоєнного валового внутрішнього продукту.

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