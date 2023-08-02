Разрыв между зарплатами мужчин и женщин в Украине сократился, - Минэкономики

Разница между зарплатами мужчин и женщин в Украине снизилась за последние семь лет. В 2015 году разрыв составлял 26%, а сейчас – 18,6%. Равенство оплаты труда и одинаковый доступ к руководящим должностям женщин и мужчин – один из инструментов, который поможет Украине восстановить кадровый потенциал после победы.

Об этом рассказала первая вице-премьер-министр — министерша экономики Юлия Свириденко.

"В Украине, согласно данным Госстата, в 2021 году женщины зарабатывали в среднем на 18,6% меньше чем мужчины. Этот показатель существенно сократился за последние 7 лет – еще в 2015 году он составлял 26%", - отметила Свириденко.

По ее словам, принятие и реализация Национальной стратегии по преодолению гендерного разрыва в оплате труда к 2030 году поможет Правительству усовершенствовать законодательство о равной оплате труда, осовременить трудовое законодательство и принять закон "О труде".

В частности, появится принцип равной оплаты труда за аналогичную работу или труд равной ценности, независимо от гендера. Если работодатель будет их нарушать, работник сможет защитить свои права в суде.

Как сообщают в Минэкономики, среди задач стратегии также преодоление стереотипов и дискриминации по признаку пола. Для этого правительство инициирует информационную кампанию для женщин "Конечно, сможешь", которая будет напоминать, что женщины имеют право получать не меньшее вознаграждение за свой труд, чем мужчины.

Кроме того, чтобы достичь полного гендерного баланса, в Украине должны существовать условия того, чтобы объединить семейную и профессиональную жизнь.

Именно поэтому Правительство планирует развивать систему государственных и частных детских садов, а для детей постарше — организации как "Пласт", "Украинская академия лидерства" и другие. Также на уровне законов исчезнет раздел на родителей-женщин и родителей-мужчин, ведь родители обоих полов должны быть одинаково вовлечены в воспитание общих детей.

"После победы Украина должна стать страной без барьеров и без предубеждений. Национальная стратегия преодоления гендерного разрыва в оплате труда – лишь один из инструментов перехода нашего общества на новые стандарты. Мы должны мотивировать наших женщин и девушек возвращаться домой и вместе отстраивать Украину", - подчеркнула Свириденко.

Отметим, что если 2,8 млн женщин трудоспособного возраста, выехавших из Украины как беженцы, не вернутся домой, то украинский ВВП потеряет 10% годового довоенного валового внутреннего продукта.

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