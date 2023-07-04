Сколько в среднем зарабатывает украинец и будут ли работодатели увеличивать зарплату - исследование

Аналитики Work.ua проанализировали зарплаты по Украине в разных отраслях в течение года и как может измениться доход украинцев до конца года. В исследовании аналитики проработали массив из 218 000 вакансий, размещенных на Work.ua в период со ІІ квартала 2022 года по ІІ квартал 2023 года.

По данным Пенсионного фонда, в марте 2023 года средняя зарплата в Украине составила 13 423,28 грн. В Инфляционном отчете по прогнозу НБУ в 2023 году номинальная зарплата в среднем вырастет на 21,9%, а в 2024 году на 19,2%.

Отметим, что, по данным Госстата, инфляция за 2022 год составила 26,6%. НБУ ожидает, что в 2023 году инфляция снизится до 14,8%, а в 2024 году – до 9,6%.

В мае 2023 года официальный курс доллара составлял 36,7 грн/долл. При этом Trading Economics прогнозирует рост курса до 38,3 грн/долл. в 1 квартале 2024 года.

Сколько в среднем зарабатывает украинец?

Как отмечают аналитики, средняя зарплата в Украине за год выросла на 10% – с 15 000 грн до 16 500 грн. Первое повышение зарплат зафиксировано в феврале 2023 года (+1 000 грн. до 16 000 грн.), второе — в мае (+500 грн. до 16 500 грн.).

Эксперты отмечают, что пересмотр зарплат в 2023 году состоялся при переходе рынка труда от работодателя к соискателю, когда количество предложений столкнулось со снижением спроса. Для сравнения: с начала полномасштабного вторжения в РФ рынок труда в Украине упал более чем в 10 раз и перешел к работодателю.

Где больше платят украинцам и почему?

Наибольший рост средней зарплаты произошел на западе (+23%) и в центре страны (до +17%). Эксперты предполагают, что пересмотр зарплат на западе и центре является следствием релокации бизнеса и перемещения украинцев из прифронтовых областей в направлении мероприятия.

Что касается севера и юга, там произошел частичный рост средней зарплаты :

Житомир (+17%);

Днепр (+14%);

Суммы (+9%);

Одесса (+7%).

Какая профессия зарабатывает больше всего?

По данным исследования Work.ua уровень средней зарплаты зависит от города и должности. За год наибольший процент роста средней зарплаты произошел у специалистов на следующих должностях:

официанты +50% до 15000 грн;

повары +33% до 16000 грн;

телохранители (+33% до 12 000 грн);

бухгалтеры (+21% до 17000 грн).

Смена зарплат по популярным должностям в Украине. Инфографика: Сергей Дода/Delo.ua

Влияние города, где работает специалист, на размер зарплаты также актуально. Однако не только размер города имеет влияние на зарплату в Украине, но и его близость к зоне боевых действий и значимость должности.

Средние зарплаты в популярных должностях в Украине. Инфографика: Сергей Дода / Delo.ua Средние зарплаты в популярных должностях в Украине. Инфографика: Сергей Дода / Delo.ua Средние зарплаты в популярных должностях в Украине. Инфографика: Сергей Дода / Delo.ua

Как будут расти зарплаты и какой фактор может влиять на увеличение заработка

Согласно результатам исследования, наибольший рост средней зарплаты наблюдается в следующих областях:

«Гостинично-ресторанный бизнес, туризм» (+36% до 15 000 грн);

"Строительная промышленность" (+19% до 19 000 грн);

Розничная торговля (+17% до 14 000 грн).

Эксперты отмечают, что рост зарплат в Украине в этих отраслях может свидетельствовать о развитии малого бизнеса в сфере обслуживания, популяризации внутреннего туризма и увеличении спроса на специалистов по восстановлению и развитию страны в результате войны.

При этом количество вакансий в отраслях «Гостинично-ресторанный бизнес» и «Строительная промышленность» возобновились более чем на 100%. Это свидетельствует о том, что рынок труда в Украине перенасыщен предложениями, поэтому для повышения спроса на вакантные должности работодатели повышают зарплаты.

Также наблюдается рост конкуренции за продавцов-консультантов и менеджеров по продажам.

Как работодатели планируют повышать зарплаты

Результаты исследования показали, что низкая зарплата является наиболее весомым фактором, влияющим на решение сменить работу, более чем выгорание и отсутствие интереса к работе. Так, только 11% считают свою зарплату идеальной. В противоположность им 28% опрошенных считают оплату труда категорически несоответствующей.

При этом в 2023 году 20% работодателей планируют увеличить заработную плату до 10% всем работникам. Такая же участь опрошенных планирует пересмотреть заработную плату в соответствии с уровнем инфляции. Еще 18% опрошенных не планируют увеличивать зарплату в этом году.