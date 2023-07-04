Скільки в середньому заробляє українець та чи будуть роботодавці збільшувати зарплату - дослідження

Аналітики Work.ua проаналізували зарплати по Україні у різних галузях протягом року та як можуть змінитися дохід українців до кінця року. У дослідженні аналітики опрацювали масив із 218 000 вакансій, розміщених на Work.ua у період з ІІ кварталу 2022 року по ІІ квартал 2023 року.

За даними Пенсійного фонду у березні 2023 року середня зарплата в Україні становила 13 423,28 грн. В Інфляційному звіті згідно з прогнозом НБУ у 2023 році номінальна зарплата в середньому зросте на 21,9%, а у 2024 році на 19,2%.

Зазначимо, що за даними Держстату, інфляція за 2022 рік склала 26,6%. НБУ очікує, що у 2023 році інфляція знизиться до 14,8%, а у 2024 році - до 9,6%.

У травні 2023 офіційний курс долара складав 36,7 грн/дол. При цьому Trading Economics прогнозує зростання курсу до 38,3 грн/дол у 1 кварталі 2024 року.

Скільки в середньому заробляє українець?

Як зазначають аналітики, середня зарплата в Україні за рік зросла на 10% - з 15 000 грн до 16 500 грн. Перше підвищення зарплат зафіксовано у лютому 2023 року (+1 000 грн до 16 000 грн), друге — у травні (+500 грн до 16 500 грн).

Експерти зазначають, що перегляд зарплат у 2023 році відбувся під час переходу ринку праці від роботодавця до шукача, коли кількість пропозицій роботи зіштовхнулась зі зниженням попиту. Для порівняння: від початку повномасштабного вторгнення РФ ринок праці в Україні впав більше ніж в 10 разів і перейшов до роботодавця.

Де більше платять українцям і чому?

Найбільше зростання середньої зарплати відбулось на заході (до +23%) та в центрі країни (до +17%). Експерти припускають, що перегляд зарплат на заході та в центрі є наслідком релокації бізнесу та переміщення українців із прифронтових областей в напрямку заходу.

Щодо півночі та півдня, там відбулось часткове зростання середньої зарплати:

Житомир (+17%);

Дніпро (+14%);

Суми (+9%);

Одеса (+7%).

Яка професія заробляє найбільше?

За даними дослідження Work.ua, рівень середньої зарплати залежить від міста та посади. За рік найбільший відсоток зростання середньої зарплати відбувся у фахівців на таких посадах:

офіціантів +50% до 15 000 грн;

кухарів +33% до 16 000 грн;

охоронців (+33% до 12 000 грн);

бухгалтерів (+21% до 17 000 грн).

Зміна зарплат за популярними посадами в Україні. Інфографіка: Сергій Дода / Delo.ua

Вплив міста, де працює фахівець, на розмір зарплати також є актуальним. Однак наразі не тільки розмір міста має вплив на зарплату в Україні, а й його близькість до зони бойових дій та значимість посади.

Середні зарплати на популярних посадах в Україні. Інфографіка: Сергій Дода / Delo.ua Середні зарплати на популярних посадах в Україні. Інфографіка: Сергій Дода / Delo.ua Середні зарплати на популярних посадах в Україні. Інфографіка: Сергій Дода / Delo.ua

Як будуть зростати зарплати і який фактор може впливати на збільшення заробітку

Згідно з результатами дослідження, найбільше зростання середньої зарплати спостерігається у таких галузях:

«Готельно-ресторанний бізнес, туризм» (+36% до 15 000 грн);

«Будівельна промисловість» (+19% до 19 000 грн);

«Роздрібна торгівля» (+17% до 14 000 грн).

Експерти зазначають, що зростання зарплат в Україні у цих галузях може свідчити про розвиток малого бізнесу у сфері обслуговування, популяризацію внутрішнього туризму та збільшення попиту на спеціалістів з відновлення і розбудови країни через війну.

При цьому кількість вакансій у галузях «Готельно-ресторанний бізнес» і «Будівельна промисловість» відновились на понад 100%. Це свідчить про те, що ринок праці в Україні перенасичений пропозиціями, тому для збільшення попиту на вакантні посади роботодавці підвищують зарплати.

Також спостерігається зростання конкуренції за продавців-консультантів і менеджерів з продажу.

Як роботодавці планують підвищувати зарплати

Результати дослідження показали, що низька зарплата є найвагомішим фактором, який впливає на рішення змінити роботу, більше ніж вигорання та відсутність інтересу до роботи. Так, лише 11% вважають свою зарплату ідеальною. На противагу їм, 28% опитаних вважають оплату праці категорично невідповідною.

При цьомуу 2023 році 20% роботодавців планують збільшити заробітну плату до 10% усім працівникам. Така ж сама доля опитаних планує переглянути заробітну плату відповідно до рівня інфляції. Ще 18% опитаних не планують збільшувати зарплати в цьому році.