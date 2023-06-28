81% українців планують подорожувати Україною найближчим часом - опитування Держтуризму

80,7% українців планують подорожувати країною в найближчому майбутньому. Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією "Х’юмен Ресерч" в партнерстві з панеллю для опитувань "Лемур" на замовлення Державного агентство розвитку туризму, йдеться в повідомленні останнього.

Зокрема, вказано, що серед чоловіків про це заявили 79,5%, а серед жінок - 81,7%. Також стверджується, що мінімальна різниця у відповідях була і в різних вікових категоріях: 18-35 років - 84%, 36-45 років - 79%, 46-60 років - 78,5%.

Серед тих, хто живе в Києві, про такими плани, згідно з наведеними даними, заявили 84,1% опитаних, серед мешканців центру України - 81,4%, сходу - 80,2%, заходу - 79,5%, півдня - 77,9%.

Згідно з дослідженням, 85,% опитуваних подорожували Україною до початку повномасштабного вторгнення: 39,1% - більше одного разу на рік, 24,3% - раз на рік, а 22% - менше одного разу на рік.

Серед чоловіків до категорії, що мандрувала найактивніше, потрапило 40,4%, серед жінок - лише 32,9%. Натомість частка тих, кто не мандрував взагалі, серед чоловіків скалала 12,5%, а серед жінок - 16,3%. У Києві передбачувано частка першої категорії виявилася найбільшою (55,4%), а останньої - найменшою (не мандрували лише 8,5%).

Зазначається, що серед основних причин, через які українці відмовлялися від подорожей, найпоширенішою (70% відповідей) – була "брак коштів". Втім, інших подробиць щодо цього питання і, власне, щодо методології опитування, в держагентстві не наводять.

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