Війна vs туризм: як українці змінюють індустрію подорожей в Україні та світі

Новий літній туристичний сезон — вже другий під час повномасштабної війни. І якщо минулого року мандрівники були розгубленими, а гравці тільки шукали можливості для підтримки операційної діяльності в нових надскладних умовах, то зараз уже можна говорити про певні тенденції. Головний висновок: подорожі залишаються важливою потребою українців, а під час війни — це ще й допомагає впоратись із стресовим навантаженням.

Відпочинок і дипломатія

Виїзний туризм завжди залежить від багатьох чинників, а будь-яка зміна може викликати збій. Тому особливо вражає, наскільки швидко український бізнес зумів оновити логістику й запропонувати українцям буквально все різноманіття подорожей.

На заміну звичних чартерних рейсів зі столиці, або й навіть найближчого обласного центру, прийшли поїздки з аеропортів сусідніх країн — Молдови, Польщі, Румунії. Це робить поїздку довшою й впливає на вартість. Та все ж, як показує динаміка бронювань, українці з розумінням ставляться до вимушених незручностей — протягом 2022 року в туроператора Join UP! закордонні тури забронювали понад 158 000 українців.

Основна авдиторія таких поїздок — жінки з дітьми. За даними внутрішньої статистики туроператора, тури, як і раніше, бронюють для 2–3 осіб. Тільки до повномасштабного вторгнення це частіше були батьки з дитиною, а зараз — мама з подругою чи бабусею та дитина.

Закордонні подорожі також є додатковим важелем дипломатичного впливу України. Крім того, що туристи розповідають іноземцям про події в країні на прикладі власних історій, вони також змінюють і сам ринок — більше стає запитів на готелі "без росіян". Враховуючи, що українських туристів і вимушених переселенців чимало, а сама країна в фокусі уваги, то поступово такі настрої можуть вплинути на ставлення готельєрів. До того ж, відчутний і позитивний вплив державних структур.

Раніше за допомогою закликів ДАРТ, МЗС та інших українських та міжнародних інституцій, а також активної позиції українців вдалося виключити РФ із Всесвітньої туристичної організації, а великі мережі Marriott та InterContinental Hotel Group вийшли з російського ринку.

Крім того, презентований нещодавно оновлений план санкцій групи Єрмака-Макфола включає рекомендації урядам скасувати видачу туристичних віз росіянам, або ж запровадити з них збір на відновлення України. Зрушення в цьому питанні впливають на безпеку наших громадян за кордоном, а отже критично потрібні.

Динаміка цін та пропозиції

Для українців, що мають право перетинати кордон, географія місць вильоту розширюється, додаються нові напрямки для поїздки. Так, тури в Туреччину з вильотом наразі відкриті з Молдови, Польщі та Румунії. Ціна при цьому буде відрізнятись: від 9817 грн з Молдови, від 13 780 грн з Польщі та від 10748 грн з Румунії.

Інший традиційний хіт - Єгипет - доступний для вильоту з Молдови та Польщі за ціною від 21871 грн. При цьому для тих, хто летітиме з польського Жешува, передбачений зручний трансфер із Львова. Такий переїзд гарантованно підлаштований під польотну програму, а отже знімає питання запізнень на рейс через затримку на кордоні.

Також українці можуть відпочити на середземноморських островах Крит (від 14 698 грн з вильотом з Молдови чи Румунії) і Кіпр (від 10 502 грн з Молдови).

Можна також забронювати літній тур і в країнах континентальної Європи. Наприклад, з Кишинева в червні відкриються вильоти в Іспанію, де можна вибрати одну з двох відомих курортних зон: Коста-Брава й Коста-Дорада. Вартість таких турів починається від 25 875 грн. Албанія з Кишинева коштуватиме від 16 685 грн, Чорногорія з Кишинева та Жешува – від 16 100 грн.

Охочі також можуть відвідати й екзотичні країни Мальдіви (від 60 583 грн), Шрі-Ланку (від 44 242 грн), Таїланд (від 55 780 грн), Танзанію (від 54 498 грн) чи ОАЕ (від 32 050 грн). Попитом користується Туніс — там є комфортні готелі з системою "все включено", східна атмосфера країни Магрибу, а також лояльні ціни — від 16 474 грн.

Загалом слід зазначити, що ціни в порівнянні з минулим роком майже не змінились. Щоправда, передумови для потенційного зростання існують — перш за все, це інтенсивне відновлення туризму після зняття протипандемічних обмежень. В деяких країнах це явище вже отримало назву "подорожі з помсти" (revenge tourism), що означає прагнення людей використовувати всі наявні можливості хоча б для коротких, але частих поїздок.

Наслідки такого ентузіазму українці відчули вже минулого року — якщо в 2021 році середня вартість подорожі в системі бронювання Join UP! складала $454, то у 2022 — вже $562. Звичайно, що на збільшення також вплинула інфляція в країні та ускладнена логістика, але глобальне здорожчання туристичних послуг теж слід враховувати. Серед іншого, це знову актуалізує раннє бронювання, яке дозволяє заощадити кошти.

Ще один інструмент економії — більш дешеві автобусні тури. Минулого року пропозиція таких подорожей значно зросла. Такий варіант дійсно дешевше за літак, а також підходить для тих, хто не хоче чи боїться самостійно діставатись аеропорту вильоту в іншій країні. Протягом літнього сезону 2023 року автобусом можна буде поїхати до Туреччини (від 13 730 грн), Болгарії (від 6840 грн), Чорногорії (від 11133 грн) чи Греції (від 12994 грн).

Та все ж, як показує досвід попереднього року, українські туристи частіше ставлять комфорт попереду економії й віддають перевагу польотам. У 2022 році 53% туристів Join UP!, за даними внутрішньої статистики туроператора, подорожували літаком і лише 12% — автобусом.

Літо в горах та перспективи

Якщо подивитись на результати дослідження соціально-економічного самопочуття громадян України після року війни, то видно, що доходи 35,6% респондентів не змінились. Це означає, що українці могли б продовжувати інтенсивно подорожувати, але на це впливають об’єктивні чинники — обмеження на виїзд за кордон для більшості чоловіків від 18 до 60 років. Та все ж люди їздять у відпустки, тільки тепер всередині країни.

Внутрішній туризм вийшов на пікові показники особливо в зимовий період. На це вплинули кілька факторів: по-перше, люди за традицією їхали на Різдвяні свята в Карпати, а по-друге, чимало готелів пропонували комфортні умови розміщення зі світлом, гарячою водою й опаленням, що було особливо потрібно через постійні обстріли критичної інфраструктури взимку.

Карпати та сусідні західні області, як основний внутрішній напрямок, скоріш за все збережеться й влітку. Популярний раніше пляжний відпочинок у Одесі заборонений через мінну небезпеку. До того ж, гірські масиви допомагають усамітнитись і хоча б на невеликий проміжок часу вирватись із виру подій та відновити сили.

Щодо майбутнього індустрії в довгостроковій перспективі, то, звичайно, що після перемоги й відкриття кордонів очікується істотне зростання продажів. Утім, масштаби попиту будуть також залежати від економічної ситуації. Внутрішній туризм і особливо його реабілітаційно-оздоровча складова будуть розвиватись інтенсивно, адже багато людей потребуватимуть якісної допомоги для відновлення.

Також можна передбачити зростання в’їзного туризму: іноземці захочуть відвідати країну, що приковує увагу всього світу. Окремо слід відзначити категорію бізнес-подорожей, яка буде зростати чи не найшвидше, адже процес відбудови країни передбачає інтенсивну співпрацю з міжнародними партнерами та інвесторами.

Саме тому зараз важливо не відкладати питання туристичної індустрії на потім. Від якості своєчасно проведеної підготовки залежить швидкість та якість перезапуску галузі в післявоєнний період.